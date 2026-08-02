Жену Курбана Омарова обвинили в незаконной косметологии и увезли в полицию

Женщину обвиняют в оказании косметологических услуг без соответствующего диплома и образования. На месте задержания работала съемочная группа РЕН-ТВ.

По данным следствия, Омарова продавала услуги на аппарате, который выдавала за оригинальный MORPHEUS.

При этом, по информации источника, оборудование оказалось поддельным. Клиентами женщины были звездные пациенты, которым она предлагала дорогостоящие процедуры по заниженным ценам.

В момент задержания Валерия возмущалась действиями полицейских и требовала объяснений.

«Вы меня за дуру держите? Вы врач?» — цитируют СМИ возмущение подозреваемой.

На данный момент полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства дела. В случае подтверждения фактов незаконной деятельности Омаровой может грозить административная или уголовная ответственность.

Информация о масштабах предполагаемой деятельности и количестве пострадавших клиентов уточняется.