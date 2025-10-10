Кудрявцева успокоила Гузееву после ссоры: "Ты классная и мощная. А что я? Вкалываю"

Лариса Гузеева ополчилась на Леру Кудрявцеву, обрушившись на нее с гневной отповедью. Ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ нашла способ успокоить давнюю приятельницу.

Что Кудрявцева сказала Гузеевой

Телеведущая заверила, что сегодня, в это сложное время, далеко не все могут справиться со стрессом. Как выразилась Лера, кто-то начинает "ломаться, глючить и дают сбой". Но она все еще держится. И, как дала понять Кудрявцева, держится она не только за себя, но и за свою подругу Ларису. Ей телеведущая советует отдохнуть и прийти в себя. А она пока за всем приглядит.

"И как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная. А что я? Вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", — заявила Лера.

Почему Гузеева поссорилась с Кудрявцевой

Ссора между Гузеевой и Кудрявцевой случилась после шоу "Звезды сошлись". Эфир программы был посвящен мошенникам. И это сильно обидело Ларису. Так, в студии гости обсуждали историю с продажами виртуальных вилл на Бали. Но покупатели так и не дождались обещанную им недвижимость.

Как к этой истории причастна Гузеева? Она якобы рекламировала человека, который занимался продажей "липовых" вилл. Но Кудрявцева уверена, что Лариса не знала о мошеннической схеме. Однако телеведущая обиделась на Леру, посчитав, что не нуждается в такого рода защите, пишет Mk.ru .

Также Кудрявцева рассказала об увлечениях своей дочки Маши от хоккеиста Игоря Макарова. Малышка ходит на бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование, английский язык.

Как вы считаете, права ли Гузеева, обидевшись на Кудрявцеву, или нет? Пишите в комментариях.