Куда делась Татьяна Арно?

Татьяна Арно некогда была невероятно популярной телеведущей. Каждую неделю она появлялась на экранах телевизиров в прайм-тайм, став соведущей Валдиса Пельша в программе Первого канала 'Розыгрыш'.

Затем на некоторое время Татьяна Арно исчезла из поля зрения поклонников. Она не очень любит вести соцсети и рассказывать о личной жизни.

Но на днях Татьяна Арно все же раскрыла, как живет сейчас и куда она делась. Звезда сейчас находится в декретном отпуске.

43-летняя бывшая ведущая 'Розыгрыша' впервые стала мамой. Татьяна Арно родила сына Ивана в конце апреля.

Назвала Татьяна Арно и имя отца своего ребенка. Мужчину зовут Денисом.

Поклонники тут же поняли, что речь идет о главном враче московской клиники 'Коммунарка' Денисе Проценко. Слухи о романе с ним Татьяны Арно регулярно появлялись в Сети год назад.