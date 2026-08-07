«Кто понял, тот понял»: Дима Билан отреагировал на хейт после концерта на стадионе

31 июля в Москве состоялось масштабное шоу Димы Билана под названием «Твой № 1». Концерт задумывался как технологичный прорыв: сцена поражала спецэффектами и цифровыми решениями, а сама постановка претендовала на статус инновационного зрелища. Однако не все зрители оценили задумку — особенно те, кто находился в фан‑зоне. Из‑за высокой платформы многим попросту ничего не было видно, и в соцсетях поднялась волна недовольства.

Артист не стал уходить от обсуждения и открыто прокомментировал ситуацию. Дима Билан подчеркнул, что речь идет о концерте совершенно нового формата — о смелом эксперименте большого масштаба. По его словам, сложные технологичные решения, особенно если они реализуются впервые, неизбежно сопряжены с рисками и не всегда сразу работают безупречно. Певец заверил, что его команда детально разберет все спорные моменты и обязательно сделает выводы на будущее.

Отдельно Билан обратился к аудитории — и к тем, кто поддержал его, и к тем, кто не стеснялся в выражениях.

«Люблю вас, несмотря ни на что! И тех, кто взаимно. Какие невероятные слои мы с вами подняли в обсуждениях, я рад, что мы снова с вами в авангарде новшеств и поиска! Поиска смыслов, возможностей и глубин. Кто понял, тот понял. Скоро большие новости. Обнял вас, светлые души!» — высказался Билан в личном блоге.

Эта реакция показала: Билан не боится экспериментов и готов открыто говорить о сложностях, превращая даже критику в часть творческого диалога со зрителем.

Напомним, по поводу скандала, разразившегося после стадионного концерта Билана, в беседе с Teleprogramma.org ранее высказывался музыкальный критик Сергей Соседов. Он уточнил, что не любит подобные мероприятия, но шоу Димы Билана посетил, так так очень любит этого артиста. По мнению Соседова, стадионный концерт — это, по сути своей, колхоз. И требовать от него хорошей видимости невозможно. На стадионе действуют свои законы.