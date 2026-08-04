«Это колхоз»: Соседов высказался на фоне скандала со стадионным концертом Билана

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал скандал, связанный со стадионным концертом Димы Билана. Сергей Соседов со знанием дела дал оценку происходящему. Ведь он был в числе зрителей этого шоу.

На фоне обсуждений плохой видимости на трибунах и в фан‑зоне эксперт не стал сглаживать углы и вынес свой вердикт одной емкой фразой. И, как подчеркнул сам критик, речь вовсе не про выступление конкретного артиста — такая оценка касается стадионных концертов в целом.

«Я был на этом концерте. Конечно, стадионные концерты — это колхоз. Так и напишите. Любые стадионные концерты — это колхоз, всегда колхоз», — отметил Соседов.

Музыкальный критик напомнил, что спортивные сооружения изначально созданы для матчей, а не для музыкальных выступлений.

«Это футбольный стадион 90 на 60 метров. Поэтому любой артист там будет выглядеть просто движущейся точкой», — сказал Сергей Соседов.

С трибуны, где сидел критик, обзор был примерно одинаковым в любой точке — и это, по его словам, неизбежная особенность подобных площадок.

Сергей Соседов дал понять, что считает справедливыми жалобы тех, кто находился на танцполе. Зрители возмущены тем, что из-за особенностей построения сцены им было фактически ничего не видно.

«Те, кто стояли в фан‑зоне, там была толпа дикая… Те, кто были на танцполе, конечно, мало что видели», — констатировал Соседов.

При этом критик не умаляет заслуг Билана: приятно, что артист смог собрать тридцатитысячный стадион, и сам факт такого масштаба — уже показатель популярности.