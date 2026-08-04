«Это колхоз»: Соседов высказался на фоне скандала со стадионным концертом Билана

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал скандал, связанный со стадионным концертом Димы Билана. Сергей Соседов со знанием дела дал оценку происходящему. Ведь он был в числе зрителей этого шоу.
На фоне обсуждений плохой видимости на трибунах и в фан‑зоне эксперт не стал сглаживать углы и вынес свой вердикт одной емкой фразой. И, как подчеркнул сам критик, речь вовсе не про выступление конкретного артиста — такая оценка касается стадионных концертов в целом.
«Я был на этом концерте. Конечно, стадионные концерты — это колхоз. Так и напишите. Любые стадионные концерты — это колхоз, всегда колхоз», — отметил Соседов.
Музыкальный критик напомнил, что спортивные сооружения изначально созданы для матчей, а не для музыкальных выступлений.
«Это футбольный стадион 90 на 60 метров. Поэтому любой артист там будет выглядеть просто движущейся точкой», — сказал Сергей Соседов.
С трибуны, где сидел критик, обзор был примерно одинаковым в любой точке — и это, по его словам, неизбежная особенность подобных площадок.
Сергей Соседов дал понять, что считает справедливыми жалобы тех, кто находился на танцполе. Зрители возмущены тем, что из-за особенностей построения сцены им было фактически ничего не видно.
«Те, кто стояли в фан‑зоне, там была толпа дикая… Те, кто были на танцполе, конечно, мало что видели», — констатировал Соседов.
При этом критик не умаляет заслуг Билана: приятно, что артист смог собрать тридцатитысячный стадион, и сам факт такого масштаба — уже показатель популярности.
Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press
Критик считает, что организаторы были обязаны заранее предупреждать публику о нюансах обзора.
«В этом случае я думаю, должны прямые организаторы предупреждать, какая будет видимость. Я считаю, что слишком высоко был поставлен подиум, это действительно так. С другой стороны, те, кто сидел на трибунах стадиона, те видели, конечно, лучше, чем в фан-зоне», — продолжил Сергей Соседов.
Что касается требований о компенсации от недовольных зрителей, Соседов смотрит на ситуацию двояко.
«Это спортивное сооружение, понимаете? Вы же знали, куда вы пришли. Поэтому здесь палка о двух концах. Требовать-то они, конечно, могут какого-то возмещения, опять-таки, неполного.
С другой стороны, организаторы тоже могут сказать: «А мы вам предложили стадион, а не концертный зал». Если бы это был бы концертный зал, вы могли бы требовать», — рассудил Сергей Соседов.
Таким образом, резкая фраза Соседова — не столько личная критика в адрес Димы Билана, сколько принципиальное неприятие формата стадионных концертов как таковых. Для критика главная проблема здесь — не в артисте, а в самой природе площадки, которая превращает масштабное шоу в ситуацию, когда звезда становится «маленьким движущимся человечком» в огромном пространстве.
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