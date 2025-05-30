Кто по национальности Лия Ахеджакова?

Лия Ахеджакова всегда вспоминала свое детство, как интересное, но очень трудное время. Интересным, оно было потому что будущая звезда кино вместе с родителями ездила на гастроли. А трудным — из-за болезни мамы.

Почти всю свою жизнь она страдала от туберкулеза. В 1948 году мама будущей актрисы, можно сказать, была на грани смерти. Тогда юная Лия написала письмо Сталину. Девочка просила его о помощи. Никто не ожидал, что помощь придет своевременно. Семье удалось получить препарат для лечения заболевания. На тот момент Лии было всего 10 лет.

Она обещала Сталину в письме, что будет хорошо учиться и закончит школу с золотой медалью. Свое слово Ахеджакова сдержала.

И хотя биография Лии началась в городе Днепропетровск, по национальности актриса адыгейка. Девочку воспитывал отчим — Меджид Салехович Ахеджаков. Он был главным режиссером. А мама девочки Юлия Александровна числилась актрисой Адыгейского драматического театра, пишет Voice .

К Лии новый муж ее мамы всегда относился, как к своему ребенку. Когда падчерица выросла и вышла замуж, он даже помог ей купить жилье. После развода эту квартиру Лия оставила бывшему мужу. Отчим Ахеджаковой переживал по этому поводу, но перечить ей не стал.

Сейчас у актрисы есть своя элитная недвижимость. Вместе с третьим мужем фотографом Владимиром Персияниновым она живет в Новой Москве. Почти тридцать лет назад Лия Меджидовна купила участок в стародачном поселке писателей во Внуково. Там же построила дом.

Во всем этом финансово участвовала и близкая подруга актрисы Алла Будницкая. Поэтому особняк с гектаром земли они делят на двоих. Одна часть дома принадлежит Лии, вторая — ее подруге. Говорят, что эту собственность уже оценили в 100 млн рублей.