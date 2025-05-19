Где сейчас находится Лия Ахеджакова?

86-летняя Лия Ахеджакова в свое время уволилась из театра "Современник". И можно сказать, фактически лишилась работы в России. С 2024 года актриса гастролировала с антрепризным спектаклем по бывшим республикам СССР и дальнему зарубежью. Ездила Ахеджакова туда, где есть русскоговорящая публика.

У актрисы есть своя элитная недвижимость. Лия Меджидовна живет вместе со своим третьим мужем фотографом Владимиром Персияниновым в Новой Москве. Избранник артистки моложе ее почти на двадцать лет.

Еще лет тридцать назад Лия Ахеджакова вместе со своей подругой актрисой Аллой Будницкой купили на двоих участок. Они выбрали стародачный поселок писателей во Внукове. И там построили дом. Этот особняк с гектаром земли оценивается в 100 млн рублей, пишет kp.ru.

Место по праву считается элитным. Тут раньше жили не только писатели, но и дипломаты, крупные чиновники и артисты. Среди выдающихся деятелей культуры оказалась и Лия Ахеджакова.

Дом с 87-летней Аллой Будницкой актриса поделила. Та живет с мужем режиссером Александром Орловым на своей половине. А Лия Ахеджакова с мужем-фотографом — на своей. Можно сказать, что имущественных споров у них нет.

"Мы почти два года с ней не общаемся. Распались связи не только творческие, но и человеческие. Правда здороваемся, если случайно встретимся в доме или во дворе. Я пытался с ее мужем поговорить, но он не идет на контакт", - делился Александр Орлов.

Несмотря на то, что Лия Ахеджакова была замужем трижды, детей у нее нет. Одному из бывших мужей актриса даже оставила квартиру, в которой они жили. Ходили слухи, что часть денег на покупку той недвижимости супругам подарил отчим артистки. Он хотел, чтобы Ахеджакова оставила квартиру себе.