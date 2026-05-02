Ксения Бородина вступилась за Николая Сердюкова: «У нас есть люди, которые защитят»

Ксения Бородина заявила, что некоторые пользователи позволяют себе влезать в чужие финансы без какого-либо знания ситуации. При этом она уверена: настоящие друзья всегда будут на их стороне.

«Не зная о тебе почти ничего, некоторые позволяют себе влезать в чужие финансы и обсуждать доходы и траты. Но знай одно: если кому-то действительно придет в голову задеть нас, рядом окажутся люди, которые нас поддержат и встанут на защиту», — написала телеведущая.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились в 2025 году. Ранее ведущая была замужем за предпринимателем и блогером Курбаном Омаровым, от которого у нее есть дочь Теона (2015 года рождения). Также телезвезда воспитывает старшую дочь Марусю (2009 года рождения) от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым.

Свадьба Бородиной и Сердюкова прошла 3 июля 2022 года в узком семейном кругу в Грибоедовском загсе Москвы. О романе пары стало известно после того, как ведущая рассталась с Омаровым.

Сейчас, спустя почти четыре года брака, в сети регулярно появляются слухи о разногласиях между супругами, однако сама Ксения их опровергает и, как видно из последнего поста, продолжает публично поддерживать мужа.

Примечательно, что недавно она выступала с похожими заявлениями, критикуя фанатов за «выдумывание небылиц». При этом подписчики гадают: действительно ли с парой все благополучно или Бородина пытается убедить в этом в первую очередь себя.