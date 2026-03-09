Бородина похвасталась подарком от Сердюкова: может стоить до 1, 5 миллионов рублей

8 марта Ксения Бородина отпраздновала свое 43-летие. И, конечно, похвасталась презентами от мужа на свой день рождения.

Что Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной

Так, телеведущая получила роскошные подарки от супруга Николая Сердюкова.

Он подарил ей объемную цветочную композицию и кольцо, украшенное драгоценными камнями. Как подсчитал Телеграм-канал "Звездач", подобное ювелирное изделие может стоить от шестисот тысяч до полутора миллионов рублей.

Бородина выразила мужу признательность, написав в соцсетях: "Спасибо за все, что ты для меня делаешь, моя вселенная! Люблю тебя".

Также на имениннице можно было заметить новые очки от модного дома Chanel, чья цена составляет примерно 40 тысяч рублей.

Философствования Ксении Бородиной

Недавно Ксения Бородина призналась, что перед каждым днем рождения переживает эмоциональный спад. В блоге она описала это состояние как смесь размышлений и лёгкой тоски.

Как пояснила телеведущая, подобные чувства возникают у нее и многих других людей из-за того, что этот день побуждает к анализу прожитого времени, своих лет и поставленных целей.

А вам нравится пара Николая Сердюкова и Ксении Бородиной? Делитесь в комментариях!