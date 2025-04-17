Орбакайте и Галкин* выступили на одном корпоративе у богачей в Праге

Стало известно, что шоумен Максим Галкин* и певица Кристина Орбакайте выступили на одной сцене. По некоторым данным, Максим Галкин* сейчас помогает дочери своей жены зарабатывать на жизнь концертами в Европе.

На этот раз родственники Примадонны развлекали публику на корпоративе в Праге. Частная вечеринка прошла еще в середине марта в одном из роскошных заведений столицы Чехии.

Повод для веселья с участием шоумена Максима Галкина* и певицы Кристины Орбакайте — день рождения ребенка бизнесмена, который и заказал шикарный банкет.

Напомним, что Максим Галкин* уже давно выступает за границей. А вот Кристина Орбакайте только делает первые шаги в заграничных турне после того, как ее концерты были отменены в России. Кристина Орбакайте пыталась выступать в США, но там билеты на ее шоу продаются с трудом.

На днях Алла Пугачева отметила свое 76-летие на Кипре с семьей. Однако дочери Примадонны Кристины Орбакайте среди гостей праздника замечено не было.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

По материалам телеграм-канала Mash