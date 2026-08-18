«Крикливый рэпер»: Яна Поплавская в ярости из-за приезда Канье Уэста в Россию

Накануне было официально заявлено, что рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Актриса, педагог и общественная деятельница Яна Поплавская не смогла пройти мимо столь заметного события. В личном блоге она высказалась довольно резко, давая понять, что, мягко говоря, недоумевает по поводу происходящего.

«Сообщается, что фанаты американского рэпера выкупили почти все доступные билеты на оба концерта в Петербурге, а самые состоятельные даже выкупили места в вип-ложах «Газпром-арены» за 2 миллиона рублей. Неслыханный ажиотаж! Звезды отечественной эстрады нервно курят в сторонке. Но давайте разберем личность кумира миллионов», — предложила Поплавская.

Она скептически отнеслась к идее, что творчество рэпера может ассоциироваться с семейными или нравственными ориентирами, напомнив о деталях его личной жизни. Актриса также провела контраст с Майклом Джексоном, подчеркнув его безусловный талант — голос, пластику и харизму — и противопоставила ему стиль Канье Уэста.

«Какую культурную ценность несет этот исполнитель для России? Может быть, семейные ценности? (вы видели его жен)? Может быть, праведный образ жизни? С чего вдруг такой ажиотаж? Ну не Майкл же это Джексон, реально талантливый, у которого был потрясающий голос, пластика, харизма. Крикливый рэпер, чей вокал уместнее сравнить с карканьем вороны. Эти произведения даже не называют песнями, их называют «треками», — добавила Яна Евгеньевна.

В завершение актриса сделала обобщающий вывод: «Идолопоклонничество Западу в нашем народе не истребить».

Ее слова прозвучали как критика не столько самого музыканта, сколько массового увлечения западной поп‑культурой и готовности публики возводить в кумиры артистов, чья ценность, по мнению Поплавской, весьма сомнительна.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин допустил отмену концерта Канье Уэста в России. Он считает, что до октября много чего еще может произойти. И Канье вполне может отказаться от гастролей. И никакие деньги не могут быть гарантией того, что шоу состоится.

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