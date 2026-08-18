«Деньги не всегда являются полноценной гарантией»: Пригожин допустил отмену концерта Уэста в России

Сенсация в мире шоу‑бизнеса: на ресурсах Канье Уэста (Йе) официально подтвердили, что артист все‑таки выступит с двумя концертами в Санкт‑Петербурге. Ажиотаж вокруг билетов нарастает, а продюсер Иосиф Пригожин оценил, во сколько обойдется «завоз» звезды и какие подводные камни ждут организаторов.

По оценке Пригожина, общий валовой сбор с концертов может составить 3–3,5 миллиарда рублей. При этом минимум половина этой суммы, а возможно, и больше, уйдет непосредственно на гонорар Канье Уэста.

«Поэтому здесь арифметика понятная. То, что он пошел [на переговоры], согласился — это здорово», — отметил продюсер.

При этом Иосиф Пригожин не скрывает и серьезных рисков. Даже внушительный гонорар не гарантирует, что артист в итоге выйдет на сцену. Продюсер допустил, что концерт Канье не состоится. Он напомнил при этом о сложной обстановке в мире, на фоне которой организуется столь масштабное мероприятие.

«Дело в том, что даже деньги не всегда являются полноценной гарантией того, что тот или иной артист приедет. Мы не знаем, какое политическое влияние на него окажут ближе к октябрю», — подчеркнул он, напомнив и о сложностях, связанных с текущей международной обстановкой и санкциями.

Ответственность за возможные переносы или отмены, по словам эксперта, лежит на тех, кто запустил продажу билетов.

Впрочем, Пригожин уверен, что приезд Канье Уэста принесет пользу России — и не только в финансовом плане. Артист способен привлечь в страну большой поток туристов, в том числе иностранных фанатов, которые уже сейчас оформляют визы и покупают билеты.

«Вокруг все рестораны заработают, гостиницы оживут. Понимаете, это прям здорово. Я считаю, что это будет хорошая „первая ласточка“», — заключил продюсер, отметив, что событие может стать важным шагом и для культурного обмена.

Ранее Пригожин давал понять, что скептически относится к возможности приезда других западных звезд в Россию после концерта Уэста.

По материалам Super

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