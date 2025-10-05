Краймбрери — о том, что Бузова поздравила ее с материнством: "Мне вообще без разницы"

Мари Краймбрери дала интервью Надежде Стрелец. Она рассказала о том, как случайно столкнулась с Ольгой Бузовой на концерте Димы Билана. Все произошло неожиданно и могло вызвать неловкость у певицы и телеведущей. Но они не подали виду.

Что сказала Краймбрери о встрече с Бузовой

Если Мари и была удивлена тем, что они с Давой оказались в одном фан-секторе на трибунах, то никак на это публично не отреагировала. Парочку усадили рядом с Бузовой и поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Тот любезничал с телеведущей, флиртуя с ней и заигрывая.

Поклонникам показалось, что Бузова специально кокетничала с Филиппом Бедросовичем, так как испытывала неловкость от встречи с экс-бойфрендом Давой. Тем более, что тот успел жениться на Краймбрери и у пары родилась дочка Николь. Телеведущая тепло поздравила Мари с материнством, обменявшись с ней любезностями.

И как дала понять Краймбрери никакого дискомфорта ей это не доставило. "Мне вообще без разницы. Я сидела на концерте любимого артиста рядом со своим любимым мужем. Меня вообще ничего не беспокоило, ничего не напрягало", - уточнила Мари.

Кто содержит семью Давы

Манукян заверил, что сам обеспечивает свою семью всем необходимым. Он продолжает много работать, берется за любые выгодные проекты, чтобы его близкие ни в чем нуждались. Особенно сейчас, когда Мари сидит дома с дочкой Николь. Дава не скрывает: семья для него на первом месте. И он не готов жертвовать временем проведенным с близкими ради карьеры.

