Дава о любви к Мари Краймбрери: "У меня есть жена. Я сто процентов выберу семью"

Блогер Дава (он же Давид Манукян, - Прим. ред.) не скрывает, что он испытывает к своей жене Мари Краймбрери глубокие чувства. И это не просто симпатия или восхищение, а настоящая любовь, привязанность и полное доверие. Экс-возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой признался, что между карьерой и семьей безоговорочно выберет второе.

Что связывает Даву и Краймбрери

Манукян не скрывает: он нашел в Мари все то, что искал в будущей жене. Пара долго скрывала роман, а затем рассекретила свадьбу и подтвердила слухи о том, что они станут родителями. Краймбрери подарила мужу дочку, ее назвали Николь.

Говоря о чувствах к Мари, блогер дал понять, что для него всегда на первом месте будет стоять семья. Также он подметил, что едва ли полюбит другую женщину. Такие признания, должно быть, задели бы Бузову. Она тяжело переживала расставание с Манукяном.

"Миллиард интерпретаций можно сказать тому, что такое любовь. Для меня — это неописуемо. Любовь — это неописуемо… У меня есть жена, это и есть крайний и последний раз (когда случалась любовь без памяти). Такая действительно крепкая любовь! Для меня в первую очередь семья и наш ребенок — это приоритет! Если будет стоять выбор, я сто процентов выберу семью", — заверил Дава на премьере мюзикла 'Любовь без памяти'.

Почему Дава отправил Краймбрери в декрет

Манукян активно развивает свою карьеру, регулярно объявляя о новых проектах в социальных сетях. Из-за насыщенного рабочего графика он часто отсутствует дома. Это вызывает беспокойство среди поклонников относительно способности артиста совмещать трудовую деятельность и семейную жизнь.

Сам Дава объяснил ситуацию следующим образом: он осознает важность пребывания рядом с семьей, однако необходимость обеспечивать близких вынуждает его продолжать активную творческую деятельность. Финансовые обязательства становятся причиной его постоянной занятости на съемочных площадках, поскольку самостоятельно обеспечить потребности семьи иным способом невозможно.