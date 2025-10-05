Краймбрери — о предложении Давы: "Грызу шашлык и он говорит: "Ты выйдешь за меня?"

Мари Краймбрери дала интервью Надежде Стрелец. Она впервые рассказала о том, как блогер Давид Манукян сделал ей предложение руки и сердца. Все произошло неожиданно.

Как Дава сделала Краймбрери предложение

Мари никак не ожидала, что возлюбленный подарит ей заветное помолвочное колечко. Дава застиг Краймбрери врасплох своим вопросом. И это при том, что на момент свадьбы певица уже не скрывала свое интересное положение. А это значит, что отношения у пары были самыми серьезными. Раз они уже планировали совместное будущее и общего ребенка.

"Когда я грызу этот шашлык и он говорит: "Ты выйдешь за меня? Вот что я хотел спросить". Он достает кольцо, и я думаю: "Ну какой я момент сейчас испортила", — призналась Мари.

Манукян о семье

Ранее Дава уточнил, что всегда будет выбирать жену и дочку Николь, а не свою карьеру. Для него нет ничего важнее, чем семья и любимая женщина. Они у него на первом месте. При этом Манукян отправил жену в декретный отпуск. Кормильцем в семье себя считает именно Дава. Он много работает, чтобы обеспечить семью деньгами и они ни в чем не нуждались.