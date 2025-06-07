Кравец: "Мы не отказались от дочери. Это был ее выбор"

Алена Кравец отметила свой день рождения в караоке-баре с подругами. Среди них можно было увидеть: Виталину Цымбалюк-Романовскую и балерину Анастасию Волочкову.

Также именинница разоткровенничалась о скандале с приемной дочерью. Алена рассказала, что многие люди отнеслись с пониманием и сочувствуем к ее ситуации. Кравец дала понять, что делала все для этого ребенка.

Никто даже представить не может, какие это были вложения. Она старалась заботиться о девочке. Но не смогла. И другого пути, как говорит Алена, у них не было.

"Мы не отказывались от дочери. Это был ее выбор", - приводит mk.ru слова певицы.

Кравец заявила, что уже не могла жить в такой обстановке. По ее словам, они постоянно подвергались опасности. Алена уверена, что ее дочь общалась с непонятными людьми. И тайком приводила их домой.

Сама Даниэлла утверждает, что дома на нее поднимали руку. И даже били за конфеты. Ребенка певица удочерила в младенчестве. И все эти годы, по словам девочки, над ней издевались. У Кравец на этот счет своя правда.

Алена заявила, что приемная дочь часто у них воровала и приводила в дом мужчин. А после очередного конфликта она отправила Даниэллу обратно в детский дом. Девочка призналась, что узнала о своем усыновлении лет в двенадцать.

Гувернантка приемной дочки певицы подметила, что при ней Даниэллу не били. Но Кравец действительно не занималась жизнью ребенка.