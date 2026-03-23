"Всего будет девять химий": у Лерчек полностью отказал правый глаз

Любимый мужчина Лерчек, исполнитель аргентинского танго Луис Сквиччиарини рассказал о ее здоровье в соцсетях. Он ответил на вопрос подписчиков, как самочувствие Леры.

Луис Сквиччиарини: "Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше"

По словам Луиса, Валерия уже прошла первый курс химиотерапии, и скоро начнется вторая. А всего их будет девять.

"Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии. Но все-равно Лера всегда улыбается и не унывает. И благодарит вас за поддержку", - сообщил Луис Сквиччиарини.

Напомним, уголовное дело против блогера приостановлено из-за ее серьезной болезни. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии с метастазами и осложнениями. Мера пресечения в виде домашнего ареста снята.

Чекалина и ее экс-муж обвиняются в выводе за границу более 250 млн рублей по поддельным документам. Своей вины она не признает.

