Ковальчук об учебе 8-летней дочки Амелии от Чумакова: "У нас уже были одна двойка и одна тройка"

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала о первых успехах и небольших неудачах своей старшей дочери Амелии в школе. Девочка учится во втором классе.

Как учится дочка Ковальчук

8-летняя Амелия Чумакова привыкла получать высокие оценки — пятерки и четверки, но одновременно у нее были и менее удачные отметки — двойку и тройку. Звездные родители поддерживают дочь в любом исходе, считая, что каждый этап учебы важен для формирования характера и понимания материала.

Ведь открытое обсуждение успехов и промахов помогает ребенку адаптироваться к школьной среде и развивать уверенность в себе.

Методы воспитания Ковальчук

Певица также поделилась собственным взглядом на воспитание, основанным на собственном детском опыте. Вспоминая прошлое, она признается, что родители критиковали ее даже за хорошие оценки — четверки, вызывая постоянное чувство тревоги и давления.

Поэтому теперь, будучи взрослой и самостоятельной женщиной, Юлия стремится создать спокойную атмосферу, свободную от чрезмерного напряжения из-за школьных оценок. Ее главная цель — научить дочь спокойно воспринимать успехи и неудачи, развивая стойкость и умение сохранять внутренний баланс независимо от обстоятельств.

"Я все-таки за то, чтобы не развивать у ребенка стресс относительно оценок. У нас были уже одна двойка и одна тройка, мы с ними сфотографировались, похохотали все вместе, отметили это событие. Не считаю правильным ребенка за оценки ругать", - приводит 7days слова Ковальчук.

Ранее муж певицы Алексей Чумаков признался, что обратил внимание на Ковальчук, когда еще был в отношениях с другой девушкой. При этом музыкант сразу понял, что Юлия привлекает его как женщина. Их роман развивался стремительно. И перерос в нечто серьезное. Чумаков позвал певицу замуж, а та родила ему двух дочек: Амелию и Алисию. Ковальчук также не скрывает, что ревновала мужа к другим девушкам. И следила за тем, какие фото ему присылают на смартфорт.

А как вы считаете, правильно ли делает Ковальчук, что не ругает дочь за плохие оценки в школе? Пишите в комментариях.