Ковальчук об учебе 8-летней дочки Амелии от Чумакова: "У нас уже были одна двойка и одна тройка"
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press
Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала о первых успехах и небольших неудачах своей старшей дочери Амелии в школе. Девочка учится во втором классе.
Как учится дочка Ковальчук
8-летняя Амелия Чумакова привыкла получать высокие оценки — пятерки и четверки, но одновременно у нее были и менее удачные отметки — двойку и тройку. Звездные родители поддерживают дочь в любом исходе, считая, что каждый этап учебы важен для формирования характера и понимания материала.
Ведь открытое обсуждение успехов и промахов помогает ребенку адаптироваться к школьной среде и развивать уверенность в себе.
Методы воспитания Ковальчук
Певица также поделилась собственным взглядом на воспитание, основанным на собственном детском опыте. Вспоминая прошлое, она признается, что родители критиковали ее даже за хорошие оценки — четверки, вызывая постоянное чувство тревоги и давления.
Поэтому теперь, будучи взрослой и самостоятельной женщиной, Юлия стремится создать спокойную атмосферу, свободную от чрезмерного напряжения из-за школьных оценок. Ее главная цель — научить дочь спокойно воспринимать успехи и неудачи, развивая стойкость и умение сохранять внутренний баланс независимо от обстоятельств.
"Я все-таки за то, чтобы не развивать у ребенка стресс относительно оценок. У нас были уже одна двойка и одна тройка, мы с ними сфотографировались, похохотали все вместе, отметили это событие. Не считаю правильным ребенка за оценки ругать", - приводит 7days слова Ковальчук.