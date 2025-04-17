Алексей Чумаков признался в тирании: «Я же абьюзер, монстр, деспот»

Певец Алексей Чумаков рассказал, что он и его жена Юлия Ковальчук довольно часто ссорятся по-крупному. Как, в общем-то, и многие пары, много лет живущие в браке. После конфликтов супруги игнорируют друг друга.

«Можем сутки не разговаривать, двое. Кто мирится первый? Ну, наверное, чаще Юля. Я же абьюзер, я же монстр, деспот», — признался в тирании Алексей Чумаков.

При этом свою жену он назвал жертвой собственной тирании, которой ничего не остается, как идти на примирении первой.

Далее Алексей Чумаков вновь оправдался за свое скандальное высказывание по поводу жены, которое сделал во время интервью Светлане Бондарчук.

«Всему всегда во главе стоит сексуальность — и это нормально. И когда мужчина впервые видит женщину, он в любом случае воспринимает ее как объект влечения», — объяснил Алексей Чумаков.

Напомним, не так давно жуткий скандал спровоцировали слова Алексея Чумакова о первых мыслях, которые возникли у него при знакомстве с Юлией Ковальчук. Чумаков признался, что тогда он мыслил категориями — «вдул/не вдул».

По материалам телеграм-канала Super.ru