Костенко после новостей об измене Тарасова прервала молчание: Дмитрий отреагировал

Модель Анастасия Костенко попросила у Бога подать ей знак. Какой ответ она получила, Костенко сообщила в личном блоге. Футболист Дмитрий Тарасов немедленно отреагировал на публикацию жены. Все это произошло на фоне недавних сообщений о новых изменах спортсмена красавице-жене.
Анастасия Костенко разместила в личном блоге видео. Эта публикация стала первой после оглушительной тишины модели. Костенко после новостей о возможном загуле мужа с моделями держала паузу. И вот только что вышла на связь. Она попросила знака у Бога.
"Господи, дай мне знак!" — написала Анастасия Костенко.
Далее она разместила картинку, на которой указано географическое название места.
"Река Рожайка", — гласила надпись.
Костенко на этот знак от Вселенной отреагировала по-своему. Она уже родила Тарасову четверых детей. Но это совершенно не является гарантией верности мужа.
"Ни слова больше!" — подписала эти кадры в личном блоге модель.
Тарасов моментально отозвался на публикацию жены. Судя по всему, он решил, что та таким образом сообщает ему о пятой беременности.
"Ура!" — написал футболист и многодетный отец.
У Тарасова и Костенко две дочери и два сына. Пара часто говорит о том, что это не предел. И их семья запросто может стать еще больше.
Правда, так же часто в Сети появляются сообщения о том, что Тарасов изменяет Костенко. Недавно его уличили во флирте с моделями в Сочи. У одной из красоток он попросил телефончик.
Анастасия Костенко старается держать лицо. Она выгораживает мужа, который периодически попадает в такие ситуации.
Сама Костенко увела Тарасова у Ольги Бузовой. И этому есть подтверждения.
Читайте также: