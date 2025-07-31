Костенко после новостей об измене Тарасова прервала молчание: Дмитрий отреагировал

Модель Анастасия Костенко попросила у Бога подать ей знак. Какой ответ она получила, Костенко сообщила в личном блоге. Футболист Дмитрий Тарасов немедленно отреагировал на публикацию жены. Все это произошло на фоне недавних сообщений о новых изменах спортсмена красавице-жене.

Анастасия Костенко разместила в личном блоге видео. Эта публикация стала первой после оглушительной тишины модели. Костенко после новостей о возможном загуле мужа с моделями держала паузу. И вот только что вышла на связь. Она попросила знака у Бога.

"Господи, дай мне знак!" — написала Анастасия Костенко.

Далее она разместила картинку, на которой указано географическое название места.

"Река Рожайка", — гласила надпись.

Костенко на этот знак от Вселенной отреагировала по-своему. Она уже родила Тарасову четверых детей. Но это совершенно не является гарантией верности мужа.

"Ни слова больше!" — подписала эти кадры в личном блоге модель.

Тарасов моментально отозвался на публикацию жены. Судя по всему, он решил, что та таким образом сообщает ему о пятой беременности.

"Ура!" — написал футболист и многодетный отец.

У Тарасова и Костенко две дочери и два сына. Пара часто говорит о том, что это не предел. И их семья запросто может стать еще больше.

Правда, так же часто в Сети появляются сообщения о том, что Тарасов изменяет Костенко. Недавно его уличили во флирте с моделями в Сочи. У одной из красоток он попросил телефончик.

Анастасия Костенко старается держать лицо. Она выгораживает мужа, который периодически попадает в такие ситуации.

Сама Костенко увела Тарасова у Ольги Бузовой. И этому есть подтверждения.