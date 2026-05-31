Сестры Аверины - Кошкиной: «Мы для тебя не настоящие спортсмены?»

Поводом для острого разговора, по информации из анонса канала, станет обсуждение олимпийского статуса гимнасток. Марго Кошкина намерена заявить, что официально Дина и Арина Аверины не являются олимпийскими чемпионками, а лишь участницами Игр. Этот факт она намерена противопоставить тому, как спортсменок любят и величают в России.

Разговор быстро перерастет в перепалку. Кошкина обмолвится о своих знакомых — настоящих олимпийских чемпионах из разных видов спорта, а также затронет тему воспитания «настоящих спортсменов». Сестры воспримут это как прямой выпад и обвинение в том, что они не являются настоящими спортсменками.

Ситуация выйдет из-под контроля за круглым столом. Аверины, которые уже получили травму в одном из предыдущих испытаний, обвинят Кошкиных в желании отомстить.

В ответ на это прозвучит откровение. Кошкина, а затем и ее мать, признаются, что намеренно подставили соперниц.

«Мы не то что пытались, мы это сделали. Мы достали свиток, в котором выпало разделение. И решили отдать его… очень неожиданно, конечно, но Голубым», — скажет Яна.

Марго добавила: «Это не месть, это было от души».

Конфликт начался задолго до этого эпизода. Ранее Марго публично усомнилась в заслугах прославленных гимнасток, напомнив, что на Олимпиаде в Токио одна из сестер осталась без медали, а другая заняла лишь второе место. Это вызвало волну хейта в адрес Кошкиных, и Яне даже пришлось записывать видео с извинениями и объяснениями.

Отношения мамы и дочери Кошкиных — отдельная скандальная тема. Ранее Марго шокировала зрителей заявлением, что родила Яну только потому, что со старшей дочерью ей было «скучно» и «невесело».