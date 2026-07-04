Корпоратив в бухгалтерии: Волочкову высмеяли после выступления на шоу

Имя Анастасии Волочковой давно стало нарицательным — ее путь в балете, громкие заявления и эпатажные образы не оставляют публику равнодушной. После ухода из Большого театра артистка не оставила сцену: она создала собственное шоу и продолжает выступать, стараясь оставаться в центре внимания. Однако последнее представление вызвало совсем не ту реакцию, на которую, вероятно, рассчитывала балерина.

Отрывки из авторского шоу Анастасии Волочковой стремительно разлетелись по Сети и стали поводом для бурного обсуждения. К вирусным кадрам тут же подтянулась армия интернет‑комиков: комментарии наполнились шутками и ироничными разборами.

По мнению хейтеров, во время танца Анастасия не скрывает одышку, а сама хореография балерины больше напоминает сцены из корпоратива в бухгалтерии. Такой контраст между ожиданиями от классического балета и увиденным породил волну мемов — и превратил фрагменты выступления в очередной интернет‑феномен.

Напомним, не так давно Анастасия Волочкова стала участницей шоу «Свадьба вслепую», в рамках которого выбирала себе жениха.