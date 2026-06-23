Дождалась! Волочкова «вышла замуж» во время шоу «Свадьба вслепую»

Вопрос о том, какой мужчина достоин знаменитой балерины, десятилетиями волнует поклонников Анастасии Волочковой. Сама артистка не раз подчеркивала: ее спутник должен быть исключительным — сильным, состоявшимся и способным соответствовать ее жизненным стандартам. И вот 50‑летняя звезда решилась на смелый эксперимент: она приняла участие в реалити‑шоу «Свадьба вслепую» на канале «Пятница!».

Суть проекта заключается в том, что совершенно незнакомые люди вступают в фиктивный брак и проводят время вместе, чтобы выяснить, способна ли между ними зародиться настоящая любовь. За внимание Волочковой соперничали сразу три потенциальных жениха.

Кандидаты оказались весьма разноплановыми:

предприниматель из Северобайкальска, увлекающийся экстремальными развлечениями;

музыкант с Урала, почитатель русских традиций;

«клубничный магнат» из Ленинградской области.

Каждый из них стремился произвести на балерину незабываемое впечатление. Первый претендент организовал для Анастасии экстремальное свидание: прокатил ее на багги посреди лесной глуши. Второй выбрал традиционный, но необычный подход — повел Волочкову в баню и устроил особый ритуал с нанесением меда на кожу. Третий же решил поразить размахом: подготовил для звезды роскошную ванну Клеопатры, наполненную молоком, клубникой и лепестками роз.

Анастасия Волочкова с самого начала дала понять, что ее сложно удивить банальными знаками внимания. По мнению артистки, будущий спутник обязан соответствовать ее уровню и амбициям.

«Я — сильная женщина, и давайте будем честны: встретить мужчину равного масштаба — задача не из легких. Почти все мои бывшие после расставания признавались: „После тебя невозможно найти другую. Ты задала такую планку, что остальные просто меркнут“. Поэтому, когда меня спрашивают, почему я одна, я лишь улыбаюсь», — заявила Волочкова.

Балерина открыто признает, что для нее романтика немыслима без роскоши и эффектности. Она привыкла к впечатляющим проявлениям внимания и не готова снижать свои требования.

«Мне нужны кареты, белые яхты, элегантность и королевский размах. Все должно быть по‑царски, по‑волочковски. Рядом со мной может быть мужчина, который сможет финансово поддерживать мои концертные программы и организовать дорогое путешествие на Мальдивы», — отметила Анастасия.

Шоу с участием Анастасии Волочковой выйдет в эфир 25 июня в 19:00 на канале «Пятница!».

По материалам Starhit

А вы как считаете, Анастасии Волочковой удастся встретить мужчину ее масштаба личности? Поделитесь в комментариях.