Хабенский прервал молчание о возможном назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ: "Вопрос министерству культуры"

Ректором Школы-студии МХАТ может стать Константин Хабенский, сообщает ряд СМИ. Данные о такой возможности, как сообщается, поступили от источников, близких к артисту и к ученому совету учебного заведения.
Как отмечалось ранее, среди основных претендентов на эту должность, помимо Хабенского, называют театрального режиссера Евгения Писарева. Также в числе возможных участников отбора упоминается актер Владимир Машков.
В кулуарах самой доброй музыкальной премии "Новое радио Awards" журналисты попробовали поговорить с Константином Юрьевичем о его возможном назначении на пост ректора Школы-студии МХАТ.
"Давайте зададим этот вопрос министерству культуры", - ответил артист.
В основном Константин Юрьевич в тандеме с генеральным продюсером "Нового радио" Романом Емельяновым беседовал с журналистами о благотворительной премии, но также отвечал на вопросы о детях и любимом фильме. Но при этом возникало ощущение, что он виртуозно уходил от ответов.
"В студии происходит какой-то праздник. А он нечасто бывает из-за такого количества разнообразных творческих людей, которые рады видеть друг друга. Это что-то наподобие кинофестиваля, хотя на фестиваль приезжает больше людей. Но здесь всех достаточно по качеству, - отметил Константин Хабенский.
- Все рады видеть друг друга, и все понимают, для чего они собрались. А это очень важно! Не показать себя, свое кино, а поддержать благотворительность и еще раз напомнить людям в игровой манере, что стоит друг другу помогать.
Константин Хабенский: "Одному актеру-то сложно ужиться в одной семье. А уж двум…"
- А кого можно назвать аудиторией вашей премии?
- Те, кто являются поклонниками того или иного артиста, слушают и смотрят эту премию.
- А ваши дети любят артистов-участников премии?
- А я задам молодежи этот вопрос.
- Насколько сложно уживаться двум актерам в одной семье?
- Одному актеру-то сложно ужиться в одной семье. А уж двум…
- Премия "Нового радио" длится почти весь день. Вам не тяжело все это время быть на ногах и решать разные организационные вопросы?
- Премия идет с восьми утра до 18 часов. Всего-то десять часов. Съемочная смена длится 12 часов.
Константин Хабенский. Фото: Даниил Опарин/ "Комсомольская правда"
Константин Хабенский: "Я чувствую, что наша жизнь пролетает со свистом"
- Что чувствует человек, который постоянно помогает людям?
- Попробую ответить очень просто. Я чувствую, что наша жизнь пролетает со свистом.
- Какой фильм произвел на вас наибольшее впечатление последнее время?
- Не поверите. Это фильм, в котором я снимался. Называется "Здесь был Юра".
- Скоро 8 марта. Как планируете отмечать этот праздник в своей семье?
- Мы с Романом по датам особо не отталкиваемся. И делаем это на протяжении всего года.
