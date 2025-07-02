Коллеги Ефремова назвали его главное сходство с отцом: такой же

Не так давно Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. Актер отбывал наказание в колонии, став виновником пьяного ДТП. В аварии тогда погиб курьер. Ефремов выплатил семье мужчины положенную компенсацию. В тюрьме здоровье артиста заметно ухудшилось. На свободе он привыкает к новой жизни.

Михаил Олегович пообещал, что больше не сядет за руль и не притронется к спиртному. Актеру уже поступило предложение сняться в фильме. В качестве гонорара ему предложили 13 млн рублей.

Также Никита Михалков взял Ефремова в свой театр "Мастерская 12". Коллеги Михаила Олеговича из "Современника" надеются, что когда-нибудь тот вернется на сцену театра, который основал его отец. Олег Ефремов скончался двадцать пять лет назад. Но память о нем в "Современнике" жива и по сей день.

Так, бывший главный администратор театра Галина Лиштванова призналась, что отец Михаила Олеговича был самым демократичным режиссером. Коллеги считают, что актер унаследовал лучшие качества Олега Ефремова.

Тот, к примеру, мог спокойно пить чай с пирожными в театральном буфете. Частью "Современника" ощущали себя не только актеры, но и все сотрудники театра. От билетеров до гардеробщиц. Все они были одной семьей, пишет mk.ru .

"Олег Николаевич основал наш 'Современник', которому на будущий год исполнится 70 лет! Мы жили в 'Современнике' единой семьей. В театральном буфете пил вместе с нами чай с пирожными. Это было единение 'современниковцев'! Мы сидели все кругом и с ним разговаривали", — поделилась Лиштванова.

В окружении Михаила Олеговича уверены, что он родился в поистине талантливой семье. Удивляет коллег актера то, с какой скромностью он всегда отвечал на похвалу. И в этом, как считает Лиштванова, Ефремов очень похож на отца.

"Никогда не гордился своими заслугами. 'Миша, как здорово ты сделал эту роль', — хвалила я его всякий раз. Он улыбнется и ответит: 'Галина Андреевна, да ладно…' Миша стеснялся. Ефремов скромный, как и его выдающееся родители", — отметила она.

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