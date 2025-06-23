Когда сошлись Павел Воля и Ляйсан Утяшева?

Ляйсан Утяшева и Павел Воля — редкая пара в российском шоу-бизнесе. Этот союз гармоничен. Павел и Ляйсан ни разу не давали поводов для пересудов о трудностях в их семье. Не попадали в скандалы. Никогда не делали громких или противоречивых признаний.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе с 2012 года. Пара познакомилась на съемках шоу Comedy Club. Ляйсан приходила туда со своей ныне покойной мамой.

Сейчас у супругов двое детей. Их сын Роберт родился в мае 2013 года. А дочь София появилась на свет в мае 2015 года.

Свои отношения Воля и Утяшева не афишировали. Им удавалось скрывать сначала свой роман, а потом и брак. Рассекретились влюбленные после появления на свет сына Роберта.

Сейчас Ляйсан и Павел на время разъехались. Пара проводит отпуск отдельно друг от друга. Ляйсан с дочкой Софией приехала в Волгоград. Здесь Утяшева жила несколько лет. В этом городе она начала заниматься гимнастикой.

А Павел Воля с сыном находятся в Якутии. Здесь они любуются ледниками.