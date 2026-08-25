Киркоров таскал за волосы певицу Марго на закрытой вечеринке «Новой волны»

Закрытая вечеринка фестиваля «Новая волна» в Казани стала тем самым событием, ради которого стоило потерпеть задержку концерта: атмосфера получилась по-настоящему живой, дерзкой и по-звездному непринужденной. Гости не просто наблюдали за номерами — они становились частью шоу: танцевали, снимали друг друга, подпевали и не собирались расходиться, несмотря на поздний час.

Как сообщает MK.RU , первой на вечеринку приехала певица Лолита — и сразу задала тон вечеру. Прямо с порога, не выпуская из рук сумки, она пошутила: «Я как Шура — пою с сумкой». Вместо того чтобы выйти на сцену, артистка встала прямо в зале, среди гостей, и запела живьем — сначала «Пошлю его на», потом «На Титанике».

«Спою детские песенки, а вы, молодые, отдыхайте. В моем возрасте уже принято в это время спать», — сказала Лолита гостям праздника.

Но спать в тот вечер никто не собирался — зал только разогревался.

Вскоре подтянулись и другие звезды. Филипп Киркоров появился в компании Валентины — той самой, которой незадолго до этого признался в любви со сцены. Позже Киркоров вышел на площадку вместе с певице Марго Овсянниковой: они исполнили песню «Ты меня бесишь».

Номер получился максимально театральным: по сюжету артист в экспрессивных сценах таскал партнершу за волосы — эффектно, ярко, на грани. После выступления Филипп вернулся к Валентине: поцеловал ей руку и щеку, а потом спокойно сел рядом за стол — будто только что не устраивал на сцене мини-спектакль.

Не менее душевным получился дуэт Евы Власовой и Алсу. Сначала Ева исполнила свою песню, а Алсу подхватывала отдельные фразы, подпевая с тёплой улыбкой. А затем артистки спели вместе — получилось искренне и без лишней пафосности.

В это время в зале кипела жизнь: Игорь Крутой с супругой, Лера Кудрявцева, Игорь Гуляев, Акмаль, семья Филиных и другие — все танцевали, смеялись, снимали друг друга на телефоны и подпевали любимым хитам. Вечеринка получилась не про глянец и позы, а про энергию, эмоции и ту самую легкость, когда звезды на один вечер становятся просто людьми, которым хочется веселиться и делиться хорошим настроением.