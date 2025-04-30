Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачевой

Киркоров отказался от публичных заявлений о Пугачевой. Фото: Геннадий Усоев/Global Look Press
Филипп Киркоров сделал вид, что не расслышал вопроса о бывшей жене, певице Алле Пугачевой.
Поп-король Филипп Киркоров, судя по всему, принял решение на публике не высказываться о бывшей жене, певице Алле Пугачевой. На днях, во время презентации клипа на новый трек «Везувий», у Филиппа Киркорова поинтересовались, поздравлял ли он Аллу Борисовну с днем рождения.
Певице 15 апреля исполнилось 76 лет. Но Филипп Киркоров, вместо того, чтобы заговорить о бывшей возлюбленной, предпочел сделать вид, что не услышал адресованного ему вопроса.
«Ну что, все? Вопросы все?» — сообщает MK. RU о реакции Киркорова на вопрос о Пугачевой.
Интересно, что заставило Филиппа Киркова сменить тактику. Еще совсем недавно он при каждом удобном случае предавался воспоминаниями о совместной жизни с Аллой Борисовной. Особенно часто он восторгался Примадонной и ее многочисленными талантами во время шоу «Маска» на НТВ. В эфире Филипп Киркоров неустанно пел дифирамбы бывшей жене.
Филипп Киркоров и Алла Пугачева прожили в браке 11 лет. Фото: Геннадий Усоев/Global Look Press
Филипп Киркоров и Алла Пугачева развелись в 2005-м году. Их брак продлился одиннадцать лет, пара поженилась 15 марта 1994 года. Филипп Киркоров был четвертым по счету мужем Аллы Пугачевой. Примадонна старше Киркорова на восемнадцать лет.
30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет. С Аллой Пугачевой он не виделся уже довольно продолжительное время. Примадонна несколько лет назад покинула Россию и сейчас с семьей живет на Кипре.