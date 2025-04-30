Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачевой

Поп-король Филипп Киркоров, судя по всему, принял решение на публике не высказываться о бывшей жене, певице Алле Пугачевой. На днях, во время презентации клипа на новый трек «Везувий», у Филиппа Киркорова поинтересовались, поздравлял ли он Аллу Борисовну с днем рождения.

Певице 15 апреля исполнилось 76 лет. Но Филипп Киркоров, вместо того, чтобы заговорить о бывшей возлюбленной, предпочел сделать вид, что не услышал адресованного ему вопроса.

«Ну что, все? Вопросы все?» — сообщает MK. RU о реакции Киркорова на вопрос о Пугачевой.

Интересно, что заставило Филиппа Киркова сменить тактику. Еще совсем недавно он при каждом удобном случае предавался воспоминаниями о совместной жизни с Аллой Борисовной. Особенно часто он восторгался Примадонной и ее многочисленными талантами во время шоу «Маска» на НТВ. В эфире Филипп Киркоров неустанно пел дифирамбы бывшей жене.