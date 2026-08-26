Киркоров кидал цветы к ногам жены Крутого на «Новой волне» в Казани

Семь дней фестиваля, десятки звезд на одной сцене и зал, который половину вечера провел стоя. Гала-концерт «Новой волны — 2026» в Kazan's New Wave Hall выдался долгим, но запоминающимся — вечер, в котором сошлись хиты восьмидесятых, нулевых и вполне актуальные шутки.
Как открывали вечер
Традиционно первым на сцену вышел Филипп Киркоров — с попурри из «Зайки моей», «Марины» и «Уходило лето». За несколько минут, не уходя со сцены, он сменил несколько образов. Ведущий Андрей Малахов не отпустил артиста без вопроса о свадьбе с победительницей «Мисс Россия — 2024» Валентиной Алексеевой, с которой Киркоров пришел на красную дорожку.
«К сожалению, ее сердце сейчас занято, но я терпеливый. Вода камень точит», — ответил поп-король.
Филипп Киркоров и Валентина Алексеева. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Как сообщает
Игорь Крутой и его жена Ольга на «Новой волне». Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
«3 сентября» в исполнении трио
Одним из самых ярких моментов стал выход Игоря Крутого, Игоря Николаева и Михаила Шуфутинского, которые вместе исполнили «Третье сентября». Шуфутинский стоял между двумя Игорями и загадал желание получать на каждом концерте столько же оваций, сколько подарил им зал. Публика скандировала осенний гимн стоя — а Шуфутинский еще и спел куплет на бис а капелла.
Басков, Билан и другие
Николай Басков, которому в октябре исполнится 50 лет, выдал «Натурального блондина» и «Лучший день», а между делом пошутил про юбилей в духе своего закадычного друга: «Как говорит Киркоров: никто не даст. Все дают!».
Дима Билан во время номера поднялся под самую крышу зала, исполняя «Стань для меня солнечным светом» — песню, написанную ровно 20 лет назад.
Леонид Агутин зажег зал «Миром зеленого цвета», Татьяна Куртукова объединилась с «Дискотекой Авария» для «Малинок», а Анна Асти заставила зал жалеть «новую девчонку».
Лолита, Малахов и туфли
Лолита, исполняя «На "Титанике"», честно призналась, что не умеет ходить на каблуках, — и сбросила обувь прямо на сцене.
«Боже мой, когда еще Малахов будет надевать на меня этот сороковой размер», — кокетничала певица.
Ведущий с ролью принца справился: в перерыве между номерами он лично обувал Лолиту обратно, чтобы «родное российское телевидение» не лишило Золушку полноценного образа.
Лолита на «Новой волне» в Казани. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Леонтьев: финал в желтом
Главным героем вечера снова стал Валерий Леонтьев. 77-летний артист, специально прилетевший из США, закрыл концерт мини-сетом из шести песен в желтом костюме: «Исповедь», «Один билет», «Ночной звонок», «9 хризантем», «Разноцветные ярмарки» и «Ты меня не забывай». Последняя — как напоминание преданному зрителю.
«Я теперь считаю свою жизнь от "волны" до "волны", — признался Леонтьев со сцены. — Год назад я стоял перед вами на этой сцене. Если есть в жизни артиста счастливые дни, то они выглядят именно так».
К моменту его выхода половина зала уже стояла у сцены с цветами и смартфонами наготове. Было шумно, душевно и по-настоящему звёздно — таким и должен быть гала-концерт, который зрители ждут целый год.