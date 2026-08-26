Киркоров кидал цветы к ногам жены Крутого на «Новой волне» в Казани

«3 сентября» в исполнении трио

Одним из самых ярких моментов стал выход Игоря Крутого, Игоря Николаева и Михаила Шуфутинского, которые вместе исполнили «Третье сентября». Шуфутинский стоял между двумя Игорями и загадал желание получать на каждом концерте столько же оваций, сколько подарил им зал. Публика скандировала осенний гимн стоя — а Шуфутинский еще и спел куплет на бис а капелла.

Басков, Билан и другие

Николай Басков, которому в октябре исполнится 50 лет, выдал «Натурального блондина» и «Лучший день», а между делом пошутил про юбилей в духе своего закадычного друга: «Как говорит Киркоров: никто не даст. Все дают!».

Дима Билан во время номера поднялся под самую крышу зала, исполняя «Стань для меня солнечным светом» — песню, написанную ровно 20 лет назад.

Леонид Агутин зажег зал «Миром зеленого цвета», Татьяна Куртукова объединилась с «Дискотекой Авария» для «Малинок», а Анна Асти заставила зал жалеть «новую девчонку».

Лолита, Малахов и туфли

Лолита, исполняя «На "Титанике"», честно призналась, что не умеет ходить на каблуках, — и сбросила обувь прямо на сцене.

«Боже мой, когда еще Малахов будет надевать на меня этот сороковой размер», — кокетничала певица.

Ведущий с ролью принца справился: в перерыве между номерами он лично обувал Лолиту обратно, чтобы «родное российское телевидение» не лишило Золушку полноценного образа.