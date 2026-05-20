Казахстанский бренд удалил рекламу с Валей Карнавал после скандала в Сети

В мире маркетинга репутация порой зависит от одного неосторожного шага. Сотрудничество с популярной личностью может принести бренду волну внимания — но не всегда позитивного. Именно с такой ситуацией столкнулся косметический бренд Sen Sulu: попытка привлечь аудиторию с помощью известного блогера обернулась масштабным скандалом и вынудила компанию оперативно корректировать свои действия.

Реклама с Валей Карнавал вызвала волну недовольства

Косметический бренд Sen Sulu, подвергшийся резкой критике со стороны казахстанской аудитории, изъял из социальных сетей рекламные материалы с участием российской блогерши Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова).

Речь идет о промокампании туши, в которой снялась 24‑летняя Карнавал. Пользователи объявили бойкот торговой марке. В обсуждениях под рекламными роликами посетители платформы вспомнили резонансные заявления YouTube‑блогера Антона Суворкина. Он утверждал, что во время съемок клипа на песню «Вдох‑Выдох» Карнавал настаивала на запрете допуска казахов на съемочную площадку. Из‑за этого компания была вынуждена убрать публикации с участием девушки.

Официальное заявление: бренд учитывает мнение аудитории

Позднее специалист по маркетингу Sen Sulu Айнур Кабельдинова разместила в той же социальной сети обращение к покупателям. Она пояснила, что взаимодействие с Карнавал являлось элементом плана по популяризации марки. Однако бурная негативная реакция клиентов заставила организацию принимать во внимание не только данные аналитики, но и позицию потребителей.

«На европейские рынки для нас сейчас выйти тяжело, поэтому мы хотели начать с ближнего. Мы хотим, чтобы наш бренд узнавали не только в Казахстане, но и в других странах. При выборе артиста мы опирались только на эти факты. Теперь мы понимаем, что нужно опираться не только на аналитику, но и на эмоции, ощущения и мнение нашего комьюнити», — сказала основательница компании Айнур Кабельдинова.

Ранее Валя Карнавал объяснялась перед жителями Казахстана за историю, которая якобы имела место еще в 2024 году. Карнавал заявила, что эти сплетни не имеют никакого отношения к реальности.

«Я с огромной любовью отношусь к народу Казахстана, потому что для меня это невероятно талантливые и открытые люди, с которыми мы сняли один из лучших клипов за всю мою карьеру, — пояснила блогер. - Клип снимался три дня. И за все организационные моменты, питание и логистику отвечала команда из Казахстана. И я с большой теплотой вспоминаю это время, потому что это была одна из самых отлично организованных съемок».

