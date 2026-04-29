Валя Карнавал объяснилась перед казахстанцами из-за слухов убрать с площадки местных жителей

В 2024 году блогер Валя Карнавал поневоле оказалась в центре языкового скандала. В тот период в Казахстане проходили съемки клипа на ее песню «Вдох-выдох».

И в Интернете появились слухи, что якобы Карнавал потребовала убрать со съемочной площадки представителей казахского народа.

Когда при ней заговорили по-казахски, у Вали будто бы чуть ли не началась истерика. Она потребовала выгнать человека, изъяснявшегося на языке Абая, и якобы обозначила в своем райдере, что не хочет видеть на площадке казахов.

Блогер записала видеобращение, в котором опровергла эти сплетни. Роликом в своем Телеграм-канале поделилась и журналистка Алена Жигалова (Алена Блин).

По словам Вали Карнавал, она шокирована этими новостями и по сей день. И даже спустя год ей приходится отстаивать свою правоту и сталкиваться с несправедливостью. Блогеру неприятно, что ее пытаются очернить и впутать в неприятную историю, к которой она не имеет отношения.

«Я с огромной любовью отношусь к народу Казахстана, потому что для меня это невероятно талантливые и открытые люди, с которыми мы сняли один из лучших клипов за всю мою карьеру, - пояснила блогер. - Клип снимался три дня. И за все организационные моменты, питание и логистику отвечала команда из Казахстана. И я с большой теплотой вспоминаю это время, потому что это была одна из самых отлично организованных съемок».

Как говорит Валя Карнавал, казахская команда находилась с ней 24 на 7, начиная от прилета в аэропорт и до ее отъезда домой. Российских гостей очень хорошо кормили, рассказывали им интересные истории в перерывах между съемочным процессом.

«Ребята – большие профессионалы. Они сделали все для того, чтобы съемки прошли действительно комфортно и отлаженно», - отметила Валя.

По словам блогера, на ее канале вышел ролик о съемках в Казахстане.

В финале своего обращения Валя Карнавал попросила не верить вбросам и «желтым новостям» из Интернета. Также она поблагодарила команду из Казахстана и пожелала ее участникам огромных успехов.

