Карина Кросс заявила о заказном хейте: «Это человек из медиа»

Карина Кросс, вышедшая замуж за хоккеиста Марка Рудаковского (разница в возрасте между ними — 12 лет), подверглась массовой критике в соцсетях. Пользователи оставляли оскорбительные комментарии под новостью о свадьбе влюбленных, сравнивая пару с матерью и сыном.

Карина Кросс заявила о заказном хейте

Блогер уверена, что часть негатива была заказной, и обвинила в этом некоего представителя медиасреды.

«Самое интересное: хозяин одной из таких платформ (с заказными комментариями) слил мне человека, который сделал этот заказ. И это человек из медиа, - заявила блогер. У меня есть все доказательства».

И пообещала разрушить медиаобраз заказчика

Карина Кросс пригрозила обнародовать доказательства, если комментатор не выйдет на связь в течение нескольких дней.

«Если ты не объяснишь, как такой поступок мог быть совершен, то весь твой медиаобраз посыпется. Я солью все, абсолютно. А у меня есть что слить», - заверила Карина.

Ранее она признавалась, что не ожидала такого хейта после свадьбы, особенно под видео с венчания.

«Рушник, на котором мы стояли, принадлежал его бабушке, а люди пишут ужасные вещи под священным таинством», — возмущалась Карина.

