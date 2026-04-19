Карина Кросс обвенчалась с 21-летним хоккеистом Марком Рудаковским: жених младше на 12 лет

Блогер Карина Кросс и хоккеист Марк Рудаковский скрепили свой союз венчанием.

Карина Кросс обвенчалась с возлюбленным

В социальных сетях они опубликовали проникновенные кадры с церемонии, передающие камерную и трогательную атмосферу события. Кругом счастливые взгляды, улыбки, а для пары наступил один из самых запоминающихся в жизни моментов.

В соцсетях Карина открыто поделилась чувствами, поблагодарив своего избранника и родных людей.

"Спасибо тебе за настоящую любовь в мире, где про это забыли. Спасибо нашим родителям за поддержку и любовь", - написала она на своей странице.

Как развивались отношения Марка Рудаковского и Карины Кросс

Публике стало известно об их отношениях осенью 2025 года. А 9 марта 2026 года Марк сделал возлюбленной предложение руки и сердца прямо во время матча КХЛ.Свидетелями этого романтичного жеста стали его коллеги по льду и зрители матча.

Ранее Карина Кросс отрицала слухи о браке по расчету и заявляла, что разница в возрасте не имеет для нее значения. А меж тем эта разница составляет 12 лет.

25 октября Карине исполнится 34 года. 12 ноября Марк отметит 22-летие.

Напомним, ранее Карина была замужем за блогером Евгением Ершовым. Их союз продержался около двух лет. Евгений был младше жены на семь лет. Сейчас Ершов встречается с блогером Анной Пролыгиной.

