Какую традицию Джанабаева придумала для Меладзе на Новый год: "Вместе готовим еду"

Альбина Джанабаева рассказала своим подписчикам о том, какую традицию она придумала для семьи и мужа Валерия Меладзе. Оказывается, их у экс-солистки группы "ВИА Гра" несколько. В последнее время певица стала образцовой домохозяйкой.
Будучи многодетной мамой, у пары трое детей, младшим из которых, сыну Луке — 10 лет, а дочке Агате всего четыре годика, Альбина находит время разве что на семью. Пение и сольная карьера отошла на второй план.
Какие традиции на Новый год придумала Джанабаева
Первое и самое важное, как дала понять, Альбина — это создание новогодней атмосферы, причем в максимальном плане. Для этого она с семьей украшает весь дом, а не только детскую или гостиную. Второе, елку певица всегда наряжает с детьми.
Третье — Джанабаева старается гулять с семьей по новогодним локациям, там, где чувствуется праздник. Четвертое, она вместе с мужем и детьми готовит праздничную еду на стол, выпекает новогодние пироги. Главный штрих праздника — новогодняя музыка, которая всегда звучит в их доме. И пятое — они с мужем любят делать декор для дома своими руками, привлекая к этому творческому занятию еще и детей.
Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой, сыновьями Константином и Лукой, а также дочкой Агатой. Фото: соцсети
Какими растут дети Меладзе
Старший сын Валерия уже давно живет и учится в Лондоне. В родительском доме он бывает разве что на праздниках. Но Альбина все равно считает 21-летнего Константина ребенком, который нуждается в ее внимании и заботе.
10-летний Лука, как дала понять его звездная мама, тот еще непоседа. Он увлечен музыкой. И только репетиции могут отвлечь его от баловства. Зато Агата никогда не идет на открытое соперничество с братом, уступая ему пальму первенства, чем и заслужила особую привязанность Луки. Хотя девочке всего четыре года, она понимает, как тому важно быть лидером во всем, особенно в играх. Альбина не перестает удивляться, какой не по годам мудрой растет ее дочь.
Кстати, в своем микроблоге певица поделилась редким для нее семейным фото, показав на нем мужа, который держал на руках дочку, сама Альбина выглядела влюбленной и счастливой, рядом с ней сыновья Костя и Лука. Похоже, что те новогодние традиции, которые придумала Джанабаева, пришлись по вкусу всей ее семье.
