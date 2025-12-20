Какую традицию Джанабаева придумала для Меладзе на Новый год: "Вместе готовим еду"

Альбина Джанабаева рассказала своим подписчикам о том, какую традицию она придумала для семьи и мужа Валерия Меладзе. Оказывается, их у экс-солистки группы "ВИА Гра" несколько. В последнее время певица стала образцовой домохозяйкой.

Будучи многодетной мамой, у пары трое детей, младшим из которых, сыну Луке — 10 лет, а дочке Агате всего четыре годика, Альбина находит время разве что на семью. Пение и сольная карьера отошла на второй план.

Какие традиции на Новый год придумала Джанабаева

Первое и самое важное, как дала понять, Альбина — это создание новогодней атмосферы, причем в максимальном плане. Для этого она с семьей украшает весь дом, а не только детскую или гостиную. Второе, елку певица всегда наряжает с детьми.

Третье — Джанабаева старается гулять с семьей по новогодним локациям, там, где чувствуется праздник. Четвертое, она вместе с мужем и детьми готовит праздничную еду на стол, выпекает новогодние пироги. Главный штрих праздника — новогодняя музыка, которая всегда звучит в их доме. И пятое — они с мужем любят делать декор для дома своими руками, привлекая к этому творческому занятию еще и детей.