Какой вид рака нашли у Кушанашвили?

54-летний Отар Кушанашвили во всех подробностях рассказывал о своем диагнозе. У шоумена нашли злокачественную опухоль. После этого он прошел две операции. Одну — на желудке, вторую — на кишечнике. Поклонники были ошеломлены известием о том, что телеведущий был на грани жизни и смерти.

После того, как Отар выписался из больницы, он вышел на работу. Шоумен заявил, что сумел победить онкологическое заболевание. Однако все оказалось не так просто. Кушанашвили потребуется не один год, прежде чем он сможет с уверенностью говорить о стойкой ремиссии.

Жена шоумена Ольга Фролова говорила, что Отар проходил курс химиотерапии. И эта методика позволяла максимально обезвредить злокачественные клетки.