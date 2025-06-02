Какой вид рака нашли у Кушанашвили?

Отар Кушанашвили. Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press
Шоумен совершенно случайно узнал о своем диагнозе. Врачи вовремя сделали Отару операцию. Исход мог быть не самым радужным.
54-летний Отар Кушанашвили во всех подробностях рассказывал о своем диагнозе. У шоумена нашли злокачественную опухоль. После этого он прошел две операции. Одну — на желудке, вторую — на кишечнике. Поклонники были ошеломлены известием о том, что телеведущий был на грани жизни и смерти.
После того, как Отар выписался из больницы, он вышел на работу. Шоумен заявил, что сумел победить онкологическое заболевание. Однако все оказалось не так просто. Кушанашвили потребуется не один год, прежде чем он сможет с уверенностью говорить о стойкой ремиссии.
Жена шоумена Ольга Фролова говорила, что Отар проходил курс химиотерапии. И эта методика позволяла максимально обезвредить злокачественные клетки.
"Рак сигмовидной кишки четвертой стадии… Дело в том, что когда у человека появляются метастазы в любом органе, это может быть даже один метастазик, ему автоматически ставится четвертая стадия. Но четвертая стадия четвертой рознь.
Это может быть один метастаз, который можно удалить, а может быть метастазирование по многим органам. И это уже другая ситуация. Могу сказать, что мы обратились не совсем поздно", - приводит ’ЭГ’ слова жены Кушанашвили.