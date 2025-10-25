Что случилось с Лепсом после концерта во Владивостоке: отказался от корпоративов

В субботу, 25 октября, стало известно о том, что Григорий Лепс был вынужден срочно обратиться за медицинской помощью. Это произошло после насыщенного концерта артиста во Владивостоке.

Что случилось с Лепсом?

Как пишет Telegram-канал Mash, Григорий настолько "красиво отработал концерт, что серьезно отравился". В итоге Лепса положили под капельницу. Из-за плохого самочувствия артист отменил три ближайших концерта и все намеченные корпоративы.

Также под угрозой оказался и его тур по России. Во Владивостоке Лепс выступал 19 октября. Затем он экстренно обратился к врачам московской Боткинской больницы. Его концерты и гастроли приостановлены до конца октября.

Состояние Лепса

В окружении музыканта утверждают, что у Григория серьезное отравление, а самочувствие все еще не позволяет ему выступать на сцене. Сорваться может и концерт Лепса в Казани. Уточняется, что сейчас певец проходит лечение в закрытом режиме. И о его госпитализации знает лишь узкий круг. Поклонники Григория не раз подмечали, что на сцену тот выходит далеко "не в лучшей форме".

Ранее невеста Лепса Аврора Киба опровергла слухи о том, что она причастна к его разводу с бывшей женой. Также девушка прокомментировала действия Виктории Бони. Та подала иск в суд против Авроры. Виктория намекала, что Киба собралась замуж за Лепса из-за проблем в финансовом положении. В ответ невеста певца заявила, что у Бони сомнительная репутация.

А как вы считаете, с каким отравлением Лепс мог попасть в больницу после концерта?