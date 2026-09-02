«Какое счастье знать тебя»: Максим Матвеев восхитился Дарьей Мороз

1 сентября Дарья Мороз отметила 43‑й день рождения. Праздник актрисы не остался без внимания коллег и поклонников, а одним из самых душевных поздравлений стало послание от Максима Матвеева — актера, супруга Елизаветы Боярской.

Матвеев не стал ограничиваться дежурной фразой: он открыто поделился тем, что ценит в Дарье, и выразил искреннее восхищение ее личностью.

«Даша, какое счастье знать тебя!» — начал он свое поздравление.

Дальше — целый портрет актрисы, собранный из теплых и точных штрихов.

«Красивая, стильная, бесконечно талантливая, строгая, волевая, ранимая. С тобой не страшно! С твоим днем тебя», — поздравил Матвеев Мороз.

В этих словах — не просто формальный комплимент, а признание особой человеческой опоры, которую Дарья, видимо, дает тем, кто с ней рядом. Фраза «с тобой не страшно» звучит особенно сильно: в ней — доверие, уважение и ощущение надежности, которое Мороз умеет дарить окружающим.

Дарья Мороз давно стала одной из самых ярких и многогранных фигур российского кино и театра. Ее роли нередко строятся на внутренней силе, на умении показать и жесткость, и уязвимость, и эту палитру оттенков, кажется, и почувствовал Матвеев, подбирая слова для поздравления.

А не так давно Дарья Мороз продемонстрировала еще одну грань своего таланта. Она выступила на сцене фестиваля «Новая волна», который прошел в Казани в последние дни августа. Дарья Мороз сорвала аплодисменты зала, исполнив хит Лаймы Вайкуле «Скрипач на крыше».