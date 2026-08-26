Дарья Мороз перепела хит Лаймы Вайкуле на фестивале «Новая волна»

Фестиваль «Новая волна» в Казани в этот раз стал не просто площадкой для звездных выступлений, а настоящей лабораторией творческих перевоплощений. Большой музыкальный вечер посвятили 90‑летию Раймонда Паулса — и хотя сам маэстро оставался в Юрмале, его мелодии звучали особенно тепло и торжественно, объединяя артистов разных поколений. Трибьют‑концерт превратился в признание в любви к творчеству композитора: российские звезды исполнили его культовые композиции, каждая по‑своему оживляя знакомые строки и аккорды.

Одним из самых неожиданных и трогательных моментов вечера стала сценическая премьера Дарьи Мороз в амплуа певицы. 42‑летняя актриса и режиссер впервые предстала перед большой аудиторией как вокалистка — и выбрала для дебюта песню «Скрипач на крыше», прочно ассоциирующуюся с Лаймой Вайкуле.

Образ Мороз получился лаконичным и выразительным: гладко зачесанные назад светлые волосы, строгий белый брючный костюм — в этой сдержанности читалась особая сценическая сила. На сцену Дарья Мороз вышла в сопровождении шоу‑балета, и ее манера исполнения оказалась удивительно созвучной оригинальной трактовке латвийской звезды — не подражание, а тонкое прочтение, в котором чувствовались и уважение к первоисточнику, и собственный характер.