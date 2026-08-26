Дарья Мороз перепела хит Лаймы Вайкуле на фестивале «Новая волна»

Фестиваль «Новая волна» в Казани в этот раз стал не просто площадкой для звездных выступлений, а настоящей лабораторией творческих перевоплощений. Большой музыкальный вечер посвятили 90‑летию Раймонда Паулса — и хотя сам маэстро оставался в Юрмале, его мелодии звучали особенно тепло и торжественно, объединяя артистов разных поколений. Трибьют‑концерт превратился в признание в любви к творчеству композитора: российские звезды исполнили его культовые композиции, каждая по‑своему оживляя знакомые строки и аккорды.
Одним из самых неожиданных и трогательных моментов вечера стала сценическая премьера Дарьи Мороз в амплуа певицы. 42‑летняя актриса и режиссер впервые предстала перед большой аудиторией как вокалистка — и выбрала для дебюта песню «Скрипач на крыше», прочно ассоциирующуюся с Лаймой Вайкуле.
Образ Мороз получился лаконичным и выразительным: гладко зачесанные назад светлые волосы, строгий белый брючный костюм — в этой сдержанности читалась особая сценическая сила. На сцену Дарья Мороз вышла в сопровождении шоу‑балета, и ее манера исполнения оказалась удивительно созвучной оригинальной трактовке латвийской звезды — не подражание, а тонкое прочтение, в котором чувствовались и уважение к первоисточнику, и собственный характер.
Дарья Мороз. Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
Реакция зала и коллег не заставила себя ждать. Сосо Павлиашвили, назвавший «Скрипача на крыше» своей любимой песней, высоко оценил номер, а в соцсетях фолловеры рассыпались в комплиментах: «Очень похоже на Лайму», «Дарья, оказывается, такая голосистая, а столько времени прятала от нас свое дарование». Теплые отзывы стали не просто приятным бонусом, а подтверждением: у этого дебюта есть своя интонация, которая запомнится.
Впрочем, вечер был богат на яркие моменты. Вернувшийся из США Валерий Леонтьев, которому в этом году исполнилось 77 лет, снова доказал, что его связь с публикой не ослабевает: артист исполнил свои главные хиты и спел дуэтом с Севиль. А в одном из номеров зал замер: Лолита представила хит Аллы Пугачевой «Старый друг», и ее исполнение оказалось настолько пронзительным, что даже опытная ведущая фестиваля Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез.
Так «Новая волна» вновь показала: музыка умеет стирать границы между жанрами и амплуа, открывать в артистах новые грани — и дарить зрителям те самые моменты, когда привычное вдруг становится откровением.
А вы следите за тем, что происходит на фестивале «Новая волна»? Поделитесь в комментариях.