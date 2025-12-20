Трагедия Анатолия Лобоцкого из "Молодежки": актера не стало на 67-м году жизни

Известие о смерти Анатолия Лобоцкого стало полной неожиданностью для его поклонников. Актеру было всего 66 лет. Эту печальное сообщение подтвердила семья артиста. Близкие дали понять, что звезда сериала "Молодежка" давно и долго болел. Его недуг был тяжелым. Но семья верила, что Лобоцкий сумеет справиться с болезнью. Вот только чуда не случилось.

От чего умер Лобоцкий

Как оказалось, у актера был рак. Причем Анатолий знал о своем диагнозе. Он лечился, проходил курс реабилитации. Но времени у него было все меньше. Болезнь прогрессировала, и отступать не собиралась.

"Он болел довольно долго. Это произошло не внезапно, просто болезнь взяла свое", - говорят в окружении Лобоцкого.

Актер проходил длительное лечение и перенес серьезное хирургическое вмешательство. Так, еще в 2024 году Лобоцкому удалили часть легкого. Врачи связали это с периферическим раком. Затем была терапия, болезнь затронула и другие органы. После курса химии актер почувствовал себя лучше. Но потом случился рецидив. Состояние Анатолия ухудшалось появлением новых опухолей. Рак стал прогрессировать, но принятые врачами меры не помогали.

Семья Лобоцкого

Анатолий пытался какое-то время скрывать свой недуг. Но слухи стали появляться среди коллег. В редких комментариях он описывал свое самочувствие одним словим, говоря "терпимо" и добавлял, настолько это возможно в его возрасте.

У актера было четыре жены. И осталось четверо детей. Но о личном Анатолий говорить не любил. Зато всегда поддерживал теплые отношения со своими семьями. Ни бывших жен, ни детей он никогда не забывал и не оставлял без поддержки.