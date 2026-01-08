Как Сен-Тропе простился с Брижит Бардо

Прощание с Брижит Бардо прошло пышно и без президента. Легендарная французская актриса, активистка и звезда мирового кино Брижит Бардо ушла из жизни в декабре 2025 года. Французская актриса скончалась в 91 год.

Как прошла прощальная церемония

Церемония прощания с Брижит Бардо состоялась в Сен-Тропе. Служба началась в католической церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон под звуки "Ave Maria" Марии Каллас. На церемонии присутствовали муж актрисы, сын и внуки, а также несколько десятков гостей. Их пригласили семья и Фонд Брижит Бардо по защите животных.

Сотни людей собрались на улицах Сен-Тропе. Они следили за прощанием на больших экранах, установленных в порту и на двух площадях.

Прощание с Бардо прошло пышно. Гроб актрисы был оформлен корзинным плетением. Крышка была декорирована яркими полевыми и садовыми цветами. При этом сами похороны были закрытыми. Туда не пускали папарацци.

65‑летний Николя‑Жак Шарье, сын Бардо, вместе с семьей тоже пришел на церемонию прощания с матерью, хотя их взаимоотношения с актрисой оставались крайне непростыми. Сама кинозвезда как‑то заявила, что предпочла бы вместо сына завести собаку. Брижит Бардо не испытывала теплых чувств к Николя и передала сына на попечение родне супруга.

Бернар д’Ормаль, муж Бардо, также присутствовал на траурном мероприятии. Они состояли в браке с 1992 года. 84‑летний Бернар д’Ормаль поделился воспоминаниями об их совместной жизни и рассказал, что незадолго до кончины актриса подозвала супруга к себе и обратилась к нему с нежностью.

Во время прощания муж Бардо рассказал о причине ее смерти. По словам Бернара, актриса умерла от рака. Перед кончиной она признавалась, что испытывала мучительные боли.

Кто пришел проститься с Брижит Бардо

В числе прибывших проводить в последний путь знаменитость французского кинематографа оказались глава “Национального объединения” Мари́н Ле Пен, певица Мирей Матье и канадский защитник природы Пол Уотсон. Ни президента Франции, ни кого-либо из его аппарата близкие Брижит Бардо на прощание с кумиром не пригласили.

Весь мир откликнулся на кончину Бардо. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “скорбит о выдающейся личности века” и назвал исполнительницу воплощением Франции. Мари Ле Пен выразила признательность звезде за заботу о животных “до последнего вздоха” и назвала ее истинной француженкой.

Где похоронена Брижит Бардо?

Артистку погребли на Морском кладбище в Сен-Тропе. На этом же некрополе покоится супруг Бардо – постановщик Роже Вадим, который открыл ее миру искусства.

Судьба и творческий путь Бриджит Бардо

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 14 лет она впервые появилась в роли манекенщицы и снималась для издания Elle. После одной из фотосессий ее пригласили на кастинг в картину Марка Аллегре. Несмотря на то, что съемки в итоге не состоялись, предложения исполнительских ролей в фильмах стали поступать девушке чаще.

Именно на пробах у Аллегре Бардо встретила своего первого супруга — Роже Вадима.

В 1952 году Бардо дебютировала на экране, исполнив роль в ленте “Нормандская дыра” Жана Буайе. Затем последовали образы в картинах “И Бог создал женщину” (1956) и “Ювелиры лунного света”, которые поставил Роже Вадим. В 1957 году союз распался. Всего актриса состояла в браке четыре раза.

За свою исполнительскую деятельность Бардо приняла участие в десятках проектов. Среди них – киноленты “Частная жизнь”, “Вива, Мария!”, “Мужское — женское” и другие произведения, которые пришлись по душе публике.

