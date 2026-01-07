Какое признание сделала Брижит Бардо? Стало известно о финальных днях жизни актрисы и модели

Последние дни легенды кино Брижит Бардо навсегда останутся для поклонников загадкой и болью. Но теперь близкие впервые рассказали правду о ее уходе из жизни. 91-летняя актриса и модель скончалась после тяжелой болезни.

Шокирующее признание супруга

Легендарная актриса Брижит Бардо скончалась на 92 году жизни 28 декабря 2025 года. Об этом событии массово писали все французские СМИ. Однако на тот момент журналисты не знали точную причину смерти актрисы.

Лишь позже супруг легенды кино, предприниматель Бернар д’Ормаль, открыл завесу тайны. В интервью он признался, что его знаменитая жена была больна раком. Она перенесла несколько операций и, по словам мужа, 'утратила желание жить'. В последние дни своей жизни Брижит Бардо мучилась от жутких болей в спине.

"За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело", — поделился Бернар.

Прощание в Сен-Тропе

Церемония прощания с Брижит Бардо проходит в церкви Сен-Тропе на юге Франции, 7 января. По информации журналистов, еще до начала мероприятия поклонники фотомодели пришли и возложили букеты к ее памятным фотографиям.

Среди всех букетов особенно выделялся венок от принца Монако Альберта. Он занял почетное место рядом с другими цветочными композициями.

Кто пришел проводить звезду

Одними из первых в храм прибыли основатель Sea Shepherd Пол Уотсон и президент Национального собрания Марин Ле Пен. Они заняли свои места в церкви задолго до начала основной части церемонии и оставались рядом с родными актрисы.

На данный момент известно, что в 11:00 началась уединенная религиозная церемония в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Все действия транслируются на большом экране в порту и на центральной площади Лис. Так организаторы дали возможность проститься тем, кто не смог попасть внутрь.

Брижит Бардо будет покоиться на морском кладбище Сите-Варуаз. Место выбрано рядом с морем, с которым у нее связано множество страниц жизни и славы.

Даже последний путь актрисы превращается в событие национального масштаба. Жители и гости города следят за происходящим на экранах и у церкви.

Женщина, которая сводила с ума мир

Своей красотой француженка Брижит Бардо сводила с ума мужчин по всему миру. Ее имя стало синонимом женственности и кинематографического обаяния. Фотографии актрисы украшали обложки журналов, а фильмы с ее участием собирали полные залы.

Однако личная жизнь красавицы складывалась довольно-таки драматично. За блистательным образом скрывались трудные отношения, скандальные разводы и непростые семейные истории.

Первый брак и рождение легенды

Ее первым мужем стал режиссер Роже Вадим. Тот заметил юную Брижит на обложке журнала и пригласил на кастинг фильма 'И Бог создал женщину'. Кинокартина имела ошеломляющий успех. После выхода фильма Бардо стали узнавать на улицах, а имя мгновенно попало в заголовки.

Правда, отношения влюбленных продлились совсем недолго. Брак не выдержал испытания славой и бурными изменениями в жизни пары.

Романы, разводы и один сын

После развода Бардо закрутила роман с Жаном-Луи Трентиньяном, но и этот союз вскоре распался. Отношения двух звезд не смогли стать долговечной опорой. Каждый шел своим путем, а чувства сошли на нет.

Затем последовал брак с актером Жаком Шарье. От него Бардо родила сына Николя. Это было важное событие для семьи, но не стало началом идиллии.

Материнство оказалось тяжелым испытанием для легенды: актриса не скрывала, что не чувствовала себя готовой к этой роли. В итоге отношения и с третьим мужем довольно-таки быстро испортились. Брак закончился скандальным разводом и судами.

Память, которую не сотрут

Сегодня поклонники, политики, деятели культуры и просто жители города приходят к церкви Сен-Тропе и к ее памятным фотографиям. Они несут букеты, венки и тихо вспоминают фильмы, обложки и роли, которые сделали ее символом целой эпохи. Ее уход обсуждали все местные СМИ, а кадры с церемонии прощания уже разошлись по миру.

По материалам Paris Match

