Как себя чувствует 75-летний Борис Щербаков: последняя информация

75-летний актер Борис Щербаков на днях перенес операцию. Его госпитализировали с травмой глаза. Как себя сейчас чувствует народный любимец?

Что случилось с Борисом Щербаковым?

Как сообщает kp.ru, Борис Щербаков в начале декабря перенес операцию из-за травмы глаза. Артист обратился к врачам с жалобами на дискомфорт и неприятные ощущения в области глаза, а также испортившееся зрения.

Медики обследовали звездного пациента и обнаружили в его глазу осколок стекла. Борису Щербакову провели экстренную операцию по удалению инородного тела. Каким образом стекло могло попасть в глаз, Щербаков офтальмологам не объяснил.

После вмешательства врачи отправили Щербакова домой. Актер чувствует себя хорошо. На постоянной связи с ним находится офтальмолог, у которого артист теперь наблюдается.

Травмы Щербакова

Борис Щербаков уже не в первый раз за последнее время получает травму. Год назад он сильно упал и получил черепно-мозговую травму вкупе с переломом лицевой кости. Врачи провели ему операцию.

После вмешательства состояние Бориса Щербакова резко ухудшилось. Он некоторое время провел в реанимации.

Борис Щербаков побывал на прощании с актером Всеволодом Шиловским, скорбная церемония состоялась 30 ноября. Щербаков утешал плачущую внучку покойного артиста, актрису Аглаю Шиловскую.

Давайте пожелаем здоровья Борису Щербакову! Оставляйте свои пожелания ему в комментариях.