Как прошло прощание с Юрием Смирновым: слезы домработницы и рассказы сына о коте отца

Сегодня в театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым. Сказать последнее: «Прощай!» актеру пришли сотни людей.

Во время церемонии прощания на проекторе демонстрировались кадры из тех кинолент, в которых снимался Юрий Николаевич. Широкую известность ему принесли фильмы и сериалы «Бумбараш», «Вечный зов», «На углу у Патриарших», «Торгсин».

Однако на этом трагическом мероприятии друзья, коллеги и поклонники Юрия Смирнова узнали его не только как актера, но и как хорошего, доброго человека.

Как Юрий Смирнов любил котов

Так, его сын Максим поделился воспоминаниями об отце. Он рассказал, что актер был страстным любителем котов и на протяжении всей жизни заботился о них. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам Максима, у Юрия Смирнова всегда жили коты, и он был буквально одержим своими питомцами. Особенно артист был привязан к последнему животному, с которым не расставался даже в больницах.

«Кот лежал с ним на кровати после операции, какая-то мистическая связь у них была», – рассказал Максим.

Сын актера также отметил, что в последние дни жизни Юрий Смирнов очень тяжело переживал уход своего любимца.