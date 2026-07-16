Как прошло прощание с Юрием Смирновым: слезы домработницы и рассказы сына о коте отца

Сегодня в театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым. Сказать последнее: «Прощай!» актеру пришли сотни людей.
Во время церемонии прощания на проекторе демонстрировались кадры из тех кинолент, в которых снимался Юрий Николаевич. Широкую известность ему принесли фильмы и сериалы «Бумбараш», «Вечный зов», «На углу у Патриарших», «Торгсин».
Однако на этом трагическом мероприятии друзья, коллеги и поклонники Юрия Смирнова узнали его не только как актера, но и как хорошего, доброго человека.
Как Юрий Смирнов любил котов
Так, его сын Максим поделился воспоминаниями об отце. Он рассказал, что актер был страстным любителем котов и на протяжении всей жизни заботился о них. Об этом сообщает издание «Абзац».
По словам Максима, у Юрия Смирнова всегда жили коты, и он был буквально одержим своими питомцами. Особенно артист был привязан к последнему животному, с которым не расставался даже в больницах.
«Кот лежал с ним на кровати после операции, какая-то мистическая связь у них была», – рассказал Максим.
Сын актера также отметил, что в последние дни жизни Юрий Смирнов очень тяжело переживал уход своего любимца.
Юрий Смирнов с женой и своим любимцем. Фото: соцсети
И дружил с домработницей
А перед своим уходом Юрий Николаевич столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, но до последнего уверял родных, что справится с болезнью.
Об этом в беседе с корреспондентом «Абзаца» рассказала его домработница Светлана Пустынина, присутствовавшая на церемонии прощания. Женщина также отметила, что была не просто сотрудницей, а другом актера.
«Он был моим другом. Он мне очень много чего рассказывал, очень интересно, очень занимательно. Мы иногда часами разговаривали – про его роли, про спектакли, про кино, вспоминали все», – сказала Светлана Пустынина.
Кроме того, домработница сообщила, что Юрий Смирнов выходил на сцену примерно раз в месяц. Перед каждым выступлением артист на несколько дней запирался в своем кабинете, чтобы освежить в памяти текст и как следует подготовиться к роли.
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