Рыдающую жену Юрия Смирнова вывели из зала прощания под руки

Супруга народного артиста России Юрия Смирнова, актриса Галина Гриценко, не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с ним, которая прошла в Театре на Таганке в Москве. Об этом сообщает корреспондент издания «Абзац».

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Женщину, одетую в черное длинное платье, поддерживали родные, выведя ее из зала под руки. Во время церемонии прощания она находилась рядом с сыном Максимом и помощницей по дому.

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Смирнов и Гриценко встретились в Театре драмы и комедии, где оба работали. На тот момент актриса была замужем и воспитывала дочь, однако между ними возникли чувства. Она решилась на развод и вышла замуж за Смирнова.

Позже у пары родился сын Максим, который также выбрал творческую профессию и стал режиссёром.

Уход артиста стал неожиданностью для коллег — в августе он должен был участвовать в премьерном спектакле. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.