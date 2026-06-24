«Как один красивый фильм»: победивший рак Янковский отметил годовщину свадьбы с Фандерой

Судьба свела Филиппа с Оксаной Фандерой еще в конце 80‑х: на дне рождения общего знакомого молодые люди встретились — и, как позже вспоминали сами супруги, мгновенно почувствовали взаимную симпатию. Не прошло и месяца, как Филипп сделал Оксане предложение, а уже через год в семье родился первенец — сын Иван. Позже на свет появилась дочь Елизавета.

Оксана всегда была опорой для мужа: она разделила с ним и счастливые, и непростые периоды жизни. Супруга оставалась рядом, когда отец Филиппа, актер Олег Янковский, боролся с тяжелой болезнью — раком поджелудочной железы. Она поддерживала его после утраты близкого человека. А когда в 2014 году сам Филипп столкнулся с серьезным диагнозом — фолликулярной лимфомой третьей стадии — Оксана не отступила: она полностью посвятила себя заботе о муже, на время оставив светские мероприятия. Редкие фото с поседевшими волосами лишь подчеркивали глубину переживаний той непростой поры.

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