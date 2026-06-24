«Как один красивый фильм»: победивший рак Янковский отметил годовщину свадьбы с Фандерой

Оксана Фандера и Филипп Янковский. Фото: Надежда Маркалова / Russian Look / Global Look Press

Филипп Янковский и Оксана Фандера живут в браке уже тридцать шесть лет.

Филипп Янковский, переживший тяжелое испытание — борьбу с раком, — отпраздновал годовщину совместной жизни с супругой. Наследник знаменитой актерской династии не только унаследовал от отца талант, но и сумел сохранить крепкие семейные узы.

В эти дни звездная пара отмечает 36-ю годовщину своего брака. Янковский и Фандера в честь этого события поделились в личном блоге серией снимков, на которых запечатлены вместе счастливыми и красивыми.

«Настоящая любовь неподвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм», — подписали супруги свои снимки.

Филипп Янковский и Оксана Фандера. Фото: соцсети

Судьба свела Филиппа с Оксаной Фандерой еще в конце 80‑х: на дне рождения общего знакомого молодые люди встретились — и, как позже вспоминали сами супруги, мгновенно почувствовали взаимную симпатию. Не прошло и месяца, как Филипп сделал Оксане предложение, а уже через год в семье родился первенец — сын Иван. Позже на свет появилась дочь Елизавета.

Оксана всегда была опорой для мужа: она разделила с ним и счастливые, и непростые периоды жизни. Супруга оставалась рядом, когда отец Филиппа, актер Олег Янковский, боролся с тяжелой болезнью — раком поджелудочной железы. Она поддерживала его после утраты близкого человека. А когда в 2014 году сам Филипп столкнулся с серьезным диагнозом — фолликулярной лимфомой третьей стадии — Оксана не отступила: она полностью посвятила себя заботе о муже, на время оставив светские мероприятия. Редкие фото с поседевшими волосами лишь подчеркивали глубину переживаний той непростой поры.

А вам нравится пара Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры? Поделитесь в комментариях.

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