«Как-то блекло, малохольно»: Сергей Соседов раскритиковал молодых исполнителей

Эпоха 90‑х и начала 2000‑х подарила отечественной эстраде россыпь хитов, которые до сих пор звучат в наушниках, на вечеринках и в такси. Сегодня эти песни переживают второе рождение — их переосмысляют, перепевают, запускают в новые ротации, и порой они становятся вирусными в стриминговых сервисах, собирая миллионы прослушиваний. Но за каждым таким «возвращением» — своя драма, споры и полярные мнения. Разбираться в феномене поп‑культуры взялся новый документальный проект «Вирус попсы».

31 июля состоялась премьера восьмисерийного проекта, который погружает зрителя в закулисье культовых треков. В каждой серии — история одного хита: от его создания и первого успеха до того, как он обрел новую жизнь в современном звучании. Проект показывает не только звезд, подаривших стране те самые песни в 90‑е и «нулевые», но и тех, кто сегодня дает этим композициям свежий импульс. Среди героев документалки — Баста, Шура, Кай Метов, Сергей Васюта, Султан Лагучев, Антоха МС, Kamazz и другие артисты.

Не обходится и без острых дискуссий. Музыкальные эксперты и критики по‑разному оценивают тренд на переосмысление старых хитов. Так, музыкальный критик Сергей Соседов довольно категоричен.

«Новые певцы — они не интересны, зачастую просто перепевают старое, объявляют это новой волной, почему‑то. Это все как‑то блекло, малохольно, я бы сказал. Сегодня огромное количество каких‑то исполнителей, а я их впервые слышу, какие‑то девочки... Кто это вообще?!» — высказался Сергей Соседов.

При этом молодежь охотно подхватывает обновленные версии треков — для многих это способ прикоснуться к музыкальной истории семьи: под эти песни танцевали их родители, а теперь они сами узнают эти мотивы в новом звучании.

Отдельная грань проекта — разговор об уникальности авторского исполнения. В одной из серий поднимается мысль о том, что повторить магию некоторых артистов невозможно. Эту позицию поддерживает и композитор Игорь Крутой.

«Андрюша Губин написал много хитов, и никто не мог исполнять его песни так, как он сам», — сказал Игорь Крутой.

«Вирус попсы» — не просто ностальгический взгляд назад, а попытка понять, почему старые хиты снова становятся трендом, как они адаптируются к новым реалиям и какие эмоции вызывают у разных поколений. Посмотреть сериал можно на медиаплатформе «Смотрим». К слову, проект уже успел получить признание: на фестивале «Пилот» в июне этого года «Вирус попсы» был назван «Лучшим пилотом документального сериала».

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