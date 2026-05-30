«К сладкому тяга не прошла»: похудевшая на 25 килограммов Пермякова сделала признание

Светлана Пермякова поразила поклонников кардинальным преображением: актриса сбросила 25 килограммов и теперь с гордостью демонстрирует обновленную фигуру. Когда‑то ее вес превышал 100 кг, а путь к стройности оказался непростым испытанием.

Артистка в прошлом имела массу свыше 100 кг и открыто говорит, что процесс трансформации дался ей нелегко. В определенный момент она осознала: избыточный вес начал ощутимо влиять на состояние здоровья и общее самочувствие.

«Когда перевалило за сотню, казалось — ну куда больше? Уже тяжеловато было», — рассказала 54‑летняя Светлана Пермякова.

В конечном счете исполнительница роли в сериале «Интерны» приступила к работе над собой под наблюдением медиков. Для снижения веса она использовала популярные инъекционные препараты.

«Очень удобная упаковка, четыре шприца, не надо ничего накручивать, все уже подготовлено…» — отмечала актриса.

Весь процесс проходил при сопровождении эндокринолога. Пермякова признавалась, что поначалу, даже на фоне приема препарата, у нее случались срывы.

Сейчас артистка получает удовольствие от достигнутых показателей на весах и откровенно радуется итоговому результату.

«Так много соблазнов, но надо четко понимать: перетерплю я и все!..» — поделилась знаменитость в шоу «Кстати».

Из‑за похудения она полностью исключила спиртное из своей жизни.