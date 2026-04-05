Звезда "Интернов" Светлана Пермякова изменилась до неузнаваемости: жесткий взгляд, стиль Шерон Стоун

Услышав имя Светланы Пермяковой, зрители сразу вспоминают ее яркие и запоминающиеся роли: старшую медсестру Любу из "Интернов", прапорщика Жанну Топалову из "Солдатов" и другие.

Эти персонажи объединяет одно — они воплощают образ колоритных, полных и громких женщин, наших "соседок по подъезду". Однако сейчас Пермякова, похудевшая на 25 килограммов, изменилась до неузнаваемости. И от былой пышечки не осталось и следа…

В чем секрет трансформации Светланы Пермяковой

Когда смотришь ее фотографии, кажется, что актриса хочет быть похожей на Шерон Стоун. Уверенный взгляд женщины, знающей себе цену, какая-то жесткость в движениях…

Недавно Пермякова сама решила раскрыть секрет своей трансформации. Звезда "Интернов" опубликовала в соцсетях серию фотографий и видео, где рассказала о своем пути к стройности.

Несмотря на прошлые попытки похудеть, которые давали лишь временный результат, Светлана осознала, что лишний вес стал угрожать ее здоровью, и решила обратиться к врачу.

На первом приёме, по словам актрисы, она была "с избыточным весом, низкой самооценкой и неважным самочувствием". Год терапии и лечение определенным препаратом помогли не только снизить вес, но и пересмотреть отношение к себе:

Как отмечает актриса, препараты — не панацея, а лишь вспомогательный инструмент в ее собственной работе над собой.