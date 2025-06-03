Погибла 24-летняя Кристина Белая из "Дома-2": злой рок?

Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Белая (она же Савина, - прим. ред.) погибла в городе Карталы. Все произошло в Челябинской обрасти. Информацию о смерти 24-летней девушки подтвердили в Следственном комитете, пишет Voice .

Белая умерла у себя дома. О смерти девушки стало известно из соцсетей. В родном городе Кристину считали звездой.

"Ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна! Спи спокойно, наша девочка", - такое сообщение появилось на странице ’Стена памяти г. Карталы’ во ’ВКонтакте’.

Прощание с Кристиной состоится в среду, 4 июня, в большом ритуальном зале. Экс-звезда телестройки умерла еще в пятницу, 30 мая. Совсем недавно девушка общалась с друзьями в социальных сетях. Она рассказала им, что приехала погостить в родной город. Затем с ней случилась страшная трагедия.

"Жизнь Кристины ужаснейшим образом оборвалась. Она не болела, строила планы на будущее, но страшная трагедия вмиг остановила жизнь», — уточнил источник.

Близкие люди из окружения Кристины дали понять, что она ударилась головой, когда выходила из ванной. Девушка умерла от кровоизлияния в мозг. В СК Челябинской области считают, что в смерти покойной звезды "Дома-2" нет криминала. Необходимые проверки проводятся.