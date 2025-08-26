Из-за чего умер 49-летний Алексей Аптовцев из сериала "Солдаты"

Во вторник, 26 августа, стало известно о смерти актера таких сериалов, как "Кремлевские курсанты" и "Солдаты", Алексея Аптовцева. Ему было 49 лет.

Причина смерти Аптовцева

Как передает Telegram-канал Shot , Алексей Аптовцев умер из-за рака поджелудочной железы. Говорят, что актер "сгорел" всего за четыре месяца. Поклонники не могут прийти в себя после этого известия. Многие задаются вопросом: как всемилюбимый артист мог упустить из виду такую серьезную болезнь. Другие уверены, что Аптовцев поздно обратился к врачам.

Зачастую из-за занятости артисты упускают из виду важные тревожные симптомы. Оказалось, что болезнь выявили у звезды "Солдат" весной. И на тот момент онкологический процесс находился в серьезной стадии. Несколько месяцев Аптовцеву проводили курс химиотерапии. Он боролся с болезнью, но она оказалась сильнее.

Актер не дожил до своего юбилея всего неделю. 2 сентября Алексей Аптовцев должен был справлять свое 50-летие.

Рак у звезды "Полицейский с Рублевки" Романа Попова

Со страшным диагнозом столкнулся и Роман Попов. Так, жена звезды сериала "Полицейский с Рублевки" рассказала о том, что заболевание актера только прогрессирует. Опухоль в голове стала множественной и она давит на глазной нерв. Из-за этого Попов ослеп на один глаз. Вторым — он едва видит. Деньги на лечение коллеге дали Александр Петров и Сергей Бурунов.

Роман Попов уже сталкивался с раком. Теперь у него случился рецидив болезни, но более серьезный. Актер даже потерял сознание на улице. Домой его довел таксист.